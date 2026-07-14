Es oficial: los jóvenes menores de 30 años que vivan con sus padres pueden cobrar esta ayuda de la Seguridad Social de 733 euros al mes si cumplen los requisitos

El Gobierno ha ampliado la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para facilitar el acceso de los jóvenes que todavía no han podido independizarse de sus padres. Con esta medida, la Seguridad Social busca apoyar a quienes quieren iniciar una vida propia, pero no cuentan con ingresos suficientes para hacerlo. Para poder cobrar la prestación, es necesario cumplir estos requisitos.

La Seguridad Social mantiene que el acceso al IMV depende de la edad, la situación familiar, los ingresos y el patrimonio del solicitante. Sin embargo, los jóvenes de esta franja de edad pueden solicitar la ayuda aunque continúen residiendo en el domicilio familiar.

Quiénes pueden solicitar el IMV antes de cumplir los 30 años

La cuantía máxima para un joven que carece de ingresos es este año de 733,60 euros mensuales, aunque la cantidad final dependerá de los recursos de cada unidad de convivencia. La normativa distingue dos grandes grupos:

Jóvenes de entre 23 y 29 años: pueden presentar la solicitud por derecho propio. Si viven solos o comparten vivienda con personas sin parentesco, deberán demostrar que han mantenido una vida independiente durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud. Además, deberán acreditar un año de residencia legal y continuada en España .

pueden presentar la solicitud por derecho propio. Si viven solos o comparten vivienda con personas sin parentesco, deberán demostrar que han mantenido una vida independiente durante, al menos, los a la solicitud. Además, deberán acreditar . Jóvenes que tienen entre 18 y 22 años: únicamente podrán acceder a la prestación en situaciones concretas previstas por la ley. Entre ellas se encuentran tener hijos o menores a cargo, haber salido recientemente del sistema de protección de menores, ser huérfanos absolutos que viven solos o ser víctimas de violencia de género, trata de seres humanos o explotación sexual.

Más allá de la edad, la Seguridad Social también analiza la situación económica de cada solicitante. Para acceder al IMV es necesario que los ingresos anuales estén por debajo del umbral de renta garantizada correspondiente a cada hogar. Además el patrimonio no puede superar los límites establecidos, excluyendo la vivienda habitual. Los límites totales se encuentran en esta imagen:

Límites de rentas para pedir el IMV / El Día / Seguridad Social

En el caso de una persona que vive sola, el máximo permitido se sitúa actualmente en 17.698,80 euros. Otro requisito importante también es estar inscrito como demandante de empleo. Si el solicitante aún no está en el registro del SEPE cuando presenta la solicitud, tiene un plazo máximo de tres meses desde el reconocimiento de la prestación para formalizar la inscripción.

Hasta 733 euros al mes y complementos para familias con hijos

La ayuda no tiene una cuantía única para todos los beneficiarios. El IMV funciona como un sistema que completa los ingresos hasta alcanzar la renta garantizada que corresponde a cada tipo de hogar. Así, un joven emancipado que viva solo y no tenga ingresos puede percibir 733,60 euros al mes. Si obtiene rentas parciales, la Seguridad Social abonará únicamente la diferencia necesaria para alcanzar ese umbral.

La cuantía aumenta cuando existen más miembros en la unidad de convivencia o cuando concurren determinadas circunstancias. Las familias monoparentales y los hogares donde alguno de sus integrantes tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 65% pueden beneficiarse de incrementos adicionales.

Además, las unidades familiares con menores reciben el Complemento de Ayuda para la Infancia, que oscila entre 57,50 y 115 euros mensuales por cada hijo, según su edad.

Los últimos datos de la Seguridad Social muestran el peso creciente de los jóvenes en esta prestación. El IMV ya protege a más de 2,6 millones de personas en España, con una edad media de los beneficiarios de 28,5 años, lo que refleja que esta ayuda se ha consolidado como uno de los principales apoyos para facilitar la estabilidad económica durante los primeros años de emancipación o acceso al mercado laboral.