La gasolina y el diésel más baratos en Santa Cruz de Tenerife este martes 14 de julio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,315€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,318€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Carretera Acceso a Caletillas km 14 del municipio de Candelaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,228€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 14 de julio, con Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

Tenerife tiene hoy, martes 14 de julio, la Gasolina 95 más barata en Candelaria, Carretera Acceso a Caletillas km 14, en la estación de servicio TGAS LAS CALETILLAS a 1,228€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde el litro está a 1,245€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,315€ el litro.

La estación de E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, a la gasolinera DISA, donde el litro está a 1,573€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, en la DISA, que está a 1,573€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,479€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,520€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy martes 14 de julio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,459€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, a 1,503€ el litro en la estación DISA.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,639€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,739€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,759€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,759€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 14 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,559€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,659€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,729€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,729€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,689€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,689€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy martes 14 de julio, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,649€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,649€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 14 de julio, está en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 a 1,245€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en CALLE PANAMÁ, 9 en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,315€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,318€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación SHELL LA LAGUNA de Avenida Calvo Sotelo es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,409€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA VISTABELLA en Calle la Milagrosa, 2 a 1,434€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este martes 14 de julio está en la estación de servicio PCAN a 1,362€ el litro de diésel en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,388€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,279€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA VISTABELLA a 1,314€ el litro en Calle la Milagrosa, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [14/07/2026 8:13:13]