La CCE respalda la reelección de Garamendi al frente de CEOE

La Confederación Canaria de Empresarios respaldó este lunes por unanimidad la candidatura de Antonio Garamendi a la reelección como presidente de CEOE. El acuerdo se adoptó durante la última reunión ordinaria de la Junta Directiva de la patronal canaria antes del verano. La sesión estuvo presidida por el presidente de la CCE, Pedro Ortega, y contó con la participación del vicepresidente ejecutivo, José Cristóbal García, así como de los nuevos miembros de la Junta Directiva designados por las organizaciones y empresas integradas en la Confederación para el próximo mandato.

Durante la reunión, la Junta Directiva repasó los principales asuntos estratégicos de la organización, su actividad institucional y las distintas líneas de trabajo que mantiene abiertas. Entre los acuerdos adoptados destacó el apoyo a la continuidad de Garamendi al frente de la patronal española. Con este respaldo, la Confederación Canaria de Empresarios se posiciona a favor de que el actual presidente de CEOE continúe liderando la organización empresarial nacional durante un nuevo mandato.

La Junta Directiva también acordó por unanimidad la elección de los miembros que formarán parte del Comité Ejecutivo de la CCE en esta nueva etapa. La renovación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Confederación.

Proyecto Ibafcan

Otro de los asuntos abordados durante la sesión fue el proyecto Iberoafrican Canarias Forum, conocido como Ibafcan. La iniciativa fue presentada ante la Junta Directiva por el presidente de Honor de la CCE, Agustín Manrique de Lara. Ibafcan fue impulsado en 2023 por CEOE y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Confederación Canaria de Empresarios y CEOE Tenerife. Su objetivo es reforzar las relaciones económicas y empresariales entre Canarias, el resto de España, Portugal y los países africanos. La iniciativa busca además consolidar al Archipiélago como una plataforma estratégica para la inversión, la cooperación empresarial y el desarrollo de proyectos entre Europa, África y América Latina.

De cara a 2026, el foro afrontará una nueva etapa centrada en reforzar ese papel de Canarias como punto de conexión entre los tres continentes. Entre las acciones previstas figura la celebración del III Foro Empresarial Iberoafricano, que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en Madrid. La cita reunirá a representantes empresariales e institucionales con la intención de favorecer nuevos contactos, oportunidades de inversión y proyectos de cooperación entre los distintos territorios participantes.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas