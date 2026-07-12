Las rentas más altas en Canarias crecen a un ritmo del 12,7% anual, el doble que la clase media

La fotografía fiscal de Canarias está cambiando. Los contribuyentes con mayores ingresos son el grupo que más ha crecido en los últimos años y lo hace a un ritmo muy superior al resto. Entre 2019 y 2024, el número de personas que declaró a Hacienda ingresos superiores a los 60.000 euros aumentó un 81,7%, lo que equivale a un crecimiento medio anual del 12,7%. Un incremento que, prácticamente, duplica al registrado por la clase media en el Archipiélago, que también se engrosa, sí, pero a un ritmo más ralentizado de un 7,8% anual desde el año anterior a la pandemia. Al mismo tiempo, el grupo de las rentas más bajas –aunque siguen siendo la cantidad de declarantes más importante en las Islas– apenas aumentó un 1,2% anual en este periodo.

Los datos de la Estadística de Declarantes del Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –que publica la Agencia Tributaria– permite obtener una radiografía de los contribuyentes del Archipiélago. Al menos, de una gran parte, ya que aquellos que no obtienen ingresos suficientes para estar obligados a hacer la declaración no tienen por qué presentarla y no aparecerán en ella.

De esta manera, –de acuerdo con los parámetros que establece la OCDE– en Canarias el límite de los ingresos que marca el inicio de la clase media en esta estadística estaría establecido en 21.000 euros anuales. Esta cifra no supone más que una referencia, ya que la capacidad adquisitiva no depende solo del nivel de ingresos, sino que también cambia en función del número de miembros del hogar o el incremento del coste de vida.

Siguiendo este criterio, en el que la clase media estaría comprendida en Canarias por las rentas entre los 21.000 y los 60.000 euros, puede observarse como en esos cinco años la estructura de contribuyentes ha experimentado un desplazamientos progresivo a los tramos de renta superiores.

Los más pobres siguen siendo mayoría

Eso sí, los hogares con ingresos inferiores continúan siendo la mayoría. En 2024, casi un 60% de los contribuyentes declaraba rentas menores a 21.000 euros anuales. Y el porcentaje respecto al total de la población canaria es mayor, ya que, como se ha dicho, aquí no estarían incluidos aquellos que no presentan su declaración

Aun así, en apenas cinco años los más pobres han pasado de suponer el 67,2% de los declarantes al 59,3%, una pérdida de casi ocho puntos porcentuales. La clase media, por el contrario, gana terreno y pasa del 29,6% al 35,8%, mientras que las rentas superiores a 60.000 euros aumentan su peso del 3,2% al 4,9%.

Detrás de estos movimientos en la estructura de los contribuyentes del Archipiélago se encuentra una combinación de factores. Es cierto que en los últimos años el número de personas que tiene que ponerse al día con el fisco y presentar su declaración ha experimentado un incremento importante. Si en 2019 fueron 921.343, cinco años después la cifra ya ascendió a las 1.107.327. Pero la distribución no ha sido homogénea. La recuperación del empleo tras la pandemia, el incremento de los salarios, la revalorización de las pensiones y la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral han elevado el número de personas que declaran ingresos más altos. Al mismo tiempo, la inflación ha empujado al alza muchas rentas nominales, favoreciendo el salto de numerosos declarantes a tramos superiores del IRPF. Aunque, de nuevo, esto no quiera decir que haya mejorado su calidad de vida. Muchos ganan ahora más que antes, pero pueden comprar menos cosas por la inflación experimentada en los últimos años, con lo que su capacidad de consumo puede ser, incluso, inferior a la de años atrás.

Pero, sin duda, el grupo que ha experimentado un mayor avance desde 2019 son las rentas más voluminosas. Los contribuyentes que declararon en su base imponible ingresos superiores a 60.000 euros aumentaron un 86,2%, frente al crecimiento del 49,9% de la clase media.

Aumento de los ultrarricos

También ha sido así en el caso de los ultrarricos, es decir, aquellos que declaran ingresos superiores a los 600.000 euros. Es cierto que son un grupo muy, muy, reducido en las Islas, apenas 499 personas en 2024 de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, pero su cantidad ha experimentado un avance notable en los últimos años. Solo entre 2023 y 2024 aumentaron un 37% y el alza se vuelve más notable si se tiene en cuenta que en 2014 menos de cien contribuyentes en el Archipiélago alcanzaban ese nivel de ingresos.

Con lo que el despegue económico que se ha producido en Canarias en los últimos años no se está distribuyendo de forma homogénea entre todos los niveles de renta. Mientras los ricos y los ultrarricos son los que experimentan un mayor incremento, aunque continúan siendo una ínfima parte de los contribuyentes del Archipiélago, la clase media que debería de ser el grupo poblacional sobre el que se asentara esa recuperación económica no avanza al mismo ritmo.

De manera que las Islas siguen manteniendo una amplia base de contribuyentes con ingresos modestos. Casi seis de cada diez declaraciones continúan situándose por debajo de los 21.000 euros anuales. Una realidad que refleja que los salarios medios siguen siendo reducidos en comparación con otras comunidades autónomas y que buena parte del empleo continúa concentrándose en actividades de baja remuneración. Dejando patente, una vez más, que la mejora de los mecanismos para la redistribución de la riqueza que genera la actividad económica en Canarias continúan siendo una asignatura pendiente.