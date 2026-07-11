La Universidad de La Laguna y Femete unen fuerzas por la formación y el empleo

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y la Universidad de La Laguna (ULL) han suscrito hoy un convenio de colaboración que refuerza la conexión entre el ámbito educativo y el tejido productivo, favoreciendo la cualificación profesional y la empleabilidad del sector productivo ligado a este colectivo profesional.

El acuerdo establece un marco de colaboración con una vigencia inicial de dos años, mediante el cual el alumnado participante en el programa Formación Dual Industrial 2026 de Femete desarrollará actuaciones reales de mantenimiento en diferentes instalaciones de la Universidad de La Laguna. De esta forma, las personas participantes podrán completar su formación en entornos de trabajo reales, adquiriendo experiencia práctica mientras contribuyen a la conservación y mejora del patrimonio universitario.

El convenio, suscrito por el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, y el rector de la ULL, Francisco Javier García Rodríguez, contempla también una segunda línea estratégica de colaboración: Femete diseñará y ejecutará acciones formativas dirigidas al reciclaje y actualización del personal técnico de la Universidad, adaptadas a las necesidades específicas que plantee la institución académica.

Ocho itinerarios especializados

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Formación Dual Industrial 2026, financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante un modelo que combina formación teórica, aprendizaje práctico y experiencia profesional en entornos reales. El programa está estructurado en ocho itinerarios especializados para responder a las necesidades actuales de las empresas industriales y tecnológicas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, favoreciendo además el relevo generacional en oficios estratégicos.

Las actuaciones de mantenimiento que se desarrollen en la Universidad no supondrán coste alguno para la institución académica, al estar financiadas con cargo al programa de Formación Dual Industrial. Los trabajos serán supervisados permanentemente por profesorado especializado de Femete y se ejecutarán bajo estrictos criterios de calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad ambiental y coordinación técnica entre ambas entidades.

El convenio, suscrito por el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, y el rector de la ULL, Francisco Javier García Rodríguez / Femete

Además, en el transcurso de la firma, se estudió la posibilidad de que el centro académico cree un programa formativo de microcredenciales universitarias dedicadas a sectores industriales como la automoción, lo que para el rector “supone una herramienta ágil y versátil para responder a las demandas constantes de mayor profesionalización y reciclaje laboral”, siempre acompañándose de las entidades de referencia en cada ámbito, como lo es Femete en este caso, al tiempo que valoró la oportunidad que ofrece la formación dual.

Competencias muy demandadas

Valorando el acuerdo, el presidente de Femete destacó que “representa una forma inteligente de conectar formación, empleo y servicio a la sociedad. Nuestro alumnado aprende trabajando en escenarios reales, desarrolla competencias altamente demandadas por las empresas y, al mismo tiempo, contribuye a mejorar unas instalaciones públicas tan relevantes como las de la Universidad de La Laguna”.

Juan Antonio Jiménez añadió que “la colaboración entre instituciones es la mejor herramienta para responder a los grandes retos del mercado laboral. Este convenio demuestra que cuando universidad y empresas trabajan juntas se genera un círculo virtuoso: se impulsa el talento, se favorece la inserción laboral, se mejora la cualificación profesional y se aporta un beneficio directo a la sociedad. En Femete seguiremos apostando por este modelo de colaboración porque creemos firmemente que el futuro de nuestra industria pasa por formar a las personas en contextos reales y alineados con las necesidades del tejido productivo”.