Senet Consultores: la empresa canaria que revoluciona la estrategia empresarial con 'visual thinking' y 'gamificación'

Senet es el primer juego de mesa de la humanidad al que jugaban los egipcios. Sin embargo, para Sonia García tiene un significado más serio. Senet Consultores es una pequeña empresa de consultoría con sede en Canarias y con proyección internacional, que simplifica y aclara la estrategia de negocio y con las acciones que se llevan dentro de las empresas. El trabajo de García se centra en identificar las carencias, retos o complicaciones dentro de un negocio y dar soluciones efectivas con métodos divertidos. El proceso que emplea Senet Consultores se centra en metodologías ágiles, gamificación y, sobre todo, el visual thinking.

Herramientas que emplean para la solución de problemas

Se trata de un resumen visual, que sustituye los textos extensos y complejos por un sencillo mapa repleto de dibujos y pequeños apuntes. Así, la tarea de organización de problemas es mucho más amena y llevadera. Senet Consultores se enfoca, sobre todo, en la cercanía y el trato humano de las dinámicas de trabajo y, con esta mecánica mejora la creatividad en los clientes. “El visual thinking activa una parte de nuestro cerebro, que nos lleva quizás más a nuestra infancia, cuando éramos mucho más creativos y éramos capaces de expresar nuestras ideas con mucha más libertad, sin miedo a los prejuicios o a qué nos decían”, explica García.

Junto al visual thinking, Senet Consultores desarrolla "juegos serios personalizados", diseñados específicamente para cada cliente, en los que mediante roles se busca resolver posibles crisis y mejorar la capacidad de reacción de los trabajadores. “Normalmente mi formación está dentro de los proyectos que yo hago", apunta la CEO, entre sus certificaciones la LEGO Serious Play, donde desarrolló ese método de juego serio y talleres de gamificación. “Al final te reúnes con gente que está usando el juego serio en entornos operativos, empresariales y lo que aprendes también es una pasada", destaca García, quien adquirió capacidades para abordar este tipo de proyectos con solvencia y agilidad en Disney Institute.

Una trabajadora y equipo versado y curtido

Con más de 25 años de experiencia, García se desencantó en sus anteriores puestos de trabajo, dentro de las Big Four tanto en España como Reino Unido. En 2012 García fundó Senet Consultores, dedicándose a un trabajo menos cuadriculado y más creativo, casi artístico. Esto, en ocasiones, "levanta dudas", ya que algunos afirman que se dedica "solo dibujar"'. Sin embargo, García sostiene que “no es un dibujo y ya está, sino que el dibujo sirve para reflexionar y hacerse preguntas como ¿cómo te puede ser útil luego? ¿Cómo lo va a poder usar en sus procesos y en la comunicación con su equipo?".

Los trabajos de García son minuciosos y, dependiendo del proyecto puede tener sesiones con 5 o 20 personas, incluso concentrar en eventos multitudinarios con más de 300 personas. A su vez, organiza talleres de formación en los que colaboró con la Fundación de la Universidad de La Laguna y el Camino de Tenerife.

Internacionalización y últimos pasos de la empresa

Durante los últimos años Senet Consultores a experimentado un importante crecimiento, con la posibilidad de participar en el The European Visual Practitioners (EVP) y el Foro Internacional de Profesionales Visuales (IFVP) del que forma parte desde hace 7 años. Además, este año ofrecerá una ponencia en Sudáfrica sobre un estudio del que posteriormente lanzará un libro. “Cuando te internacionalizas la gente te mira de otra manera y te prestan más atención", asegura García, quien también apunta a la IA como razón de su desarrollo, pues la aprovechan para automatizar muchos de sus proyectos y aquellas tareas que son más repetitivas.

Avances con Proexca

Por mucho que Senet sea, como dice García, "una pequeña empresa canaria", tiene claro hacia donde va y desde hace tres años Proexca la acompaña en camino. García confiesa que hasta el momento gracias al apoyo de Proexca ha visto multiplicadas sus posibilidades en el mercado, contactos y otras facilidades empresariales en península y en el mercado internacional. “Estuvimos el año pasado en Madrid, en la WeConnet International, y fuimos de la mano de Proexca. Fue una maravilla, porque tienes acceso a compradores de altísimo nivel que te reúnes con ellos en reuniones exclusivas para ti”, declara García. Con esto Senet Consultores tiene el mercado internacional en marcha y con viento a favor, a pesar de todo, no quiere perder de vista sus raíces y continuar dando respuesta a las necesidades de los clientes locales, que son aquellos que la vieron e hicieron crecer.