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La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad

La ayuda puede solicitarse incluso aunque no se cobre el Ingreso Mínimo Vital, siempre que se cumplan determinados requisitos de edad, ingresos y patrimonio

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que han participado la ministra Portavoz, Elma Saiz, el ministro de Hacienda, Arcadi España; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que han participado la ministra Portavoz, Elma Saiz, el ministro de Hacienda, Arcadi España; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. / José Luis Roca

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) se ha convertido en un apoyo económico para muchas familias, porque amplía la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque también puede cobrarse de manera independiente. Sin embargo, la Seguridad Social establece unos requisitos muy estrictos para recibirlo, y los menores también entran en juego para decidir si se concede la paga.

La prestación está destinada a apoyar económicamente a los hogares con menores a cargo y reducir el riesgo de pobreza infantil. Uno de los aspectos más importantes del CAPI es que la edad de los hijos determina directamente la cuantía mensual que puede recibir cada familia.

Las actividades lúdicas de verano contribuyen al desarrollo de los menores y facilitan la conciliación laboral de los padres.

El CAPI está destinado a la sostenibilidad económica de los menores / Alvaro Cabrera

La Seguridad Social toma como referencia la edad que tenga cada menor el 1 de enero de cada año, por lo que un cambio de tramo puede reducir automáticamente el importe de la prestación.

La edad del menor marca cuánto dinero se cobra

La ayuda se calcula individualmente para cada hijo y después se suman las cantidades correspondientes a todos los menores que conviven en el hogar.

Cuantías del IMV

Cuantías del IMV / El Día / Seguridad Social

Las cuantías que se pueden cobrar durante 2026 son las siguientes:

  • Menores de 3 años: 115 euros al mes.
  • Mayores de 3 años y menores de 6: 80,50 euros mensuales.
  • Mayores de 6 años y menores de 18: 57,50 euros al mes.

Esto significa que dos familias con el mismo nivel de ingresos pueden recibir cantidades muy distintas únicamente por la edad de sus hijos. Por ejemplo, un hogar con un niño de 2 años y otro de 7 percibiría 172,50 euros mensuales, al sumar ambas ayudas.

Requisitos para acceder al Complemento de Ayuda para la Infancia

Además de residir legalmente en España y tener menores a cargo, la Seguridad Social exige superar varios filtros económicos.

En primer lugar, los ingresos anuales del hogar no pueden superar los límites establecidos para cada tipo de unidad familiar. Por ejemplo:

  • Un adulto con un menor: hasta 34.332,48 euros anuales.
  • Un adulto con dos menores: hasta 42.255,36 euros.
  • Dos adultos con dos menores: hasta 50.178,24 euros.
Límites de rentas para pedir el IMV

Límites de rentas para pedir el IMV / El Día / Seguridad Social

También existe un límite de patrimonio, aunque en este cálculo no se incluye la vivienda habitual. Sí se tienen en cuenta cuentas bancarias, inversiones, otros inmuebles, vehículos y activos financieros, descontando las deudas acreditadas.

Además, la Seguridad Social aplica un control adicional sobre el patrimonio y los activos para evitar que puedan acceder a la ayuda familias con una elevada capacidad económica pese a declarar ingresos reducidos.

Si quieres pedir la ayuda y ya cobras el Ingreso Mínimo Vital, no sueles tener que realizar ningún trámite adicional, ya que la Seguridad Social reconoce el complemento de oficio cuando se cumplen los requisitos.

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Sin embargo, las familias que no perciben el IMV pero consideran que están dentro de los límites económicos deben presentar la solicitud a través del procedimiento habilitado para el Ingreso Mínimo Vital en la Seguridad Social.

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