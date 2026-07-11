José Domingo Martín Espino, presidente y Fundador de ICSE: «La excelencia es una forma de trabajar»

José Domingo, del sueño de un psicólogo lanzaroteño, a figurar entre los mejores centros de FP en España. ¿Qué sintió cuando conoció que ICSE había sido incluido por El Español entre los veinte mejores centros privados de Formación Profesional de España?

Sinceramente, sorpresa. No porque no confiemos en el trabajo que realizamos, sino porque ha sido un reconocimiento completamente independiente. No presentamos candidatura ni participamos en ningún proceso para aparecer en esa guía. Cuando un reconocimiento llega de esa manera, uno lo recibe con mucha satisfacción, pero también con humildad. No esperábamos aparecer en esta primera guía nacional de El Español, precisamente, porque ha sido una selección independiente.

¿Qué valor tiene para usted que este reconocimiento proceda de un periódico nacional?

Tiene un valor especial porque la finalidad de esa guía no era premiar a nadie, sino ayudar a las familias y al alumnado a elegir mejor. Eso significa que el foco está puesto en el interés del estudiante y no en la promoción de los centros. Que ICSE aparezca entre los seleccionados nos anima a seguir trabajando con la misma exigencia.

Después de casi medio siglo, ¿qué representa personalmente este reconocimiento?

Más que un premio, lo interpreto como una confirmación de que el camino elegido ha sido el correcto. Durante muchos años apostamos por la calidad, por la innovación y por la mejora continua, incluso cuando esos conceptos no estaban de moda. Hoy vemos que ese esfuerzo tiene un reconocimiento externo. Lo vemos como una consecuencia natural de muchos años de trabajo y perseverancia.

Sin embargo, usted insiste en no personalizar este éxito. ¿Por qué?

Porque sería profundamente injusto hacerlo. Ninguna institución educativa se construye gracias a una sola persona. ICSE es el resultado del trabajo de cientos de profesionales, de miles de alumnos, de familias que confiaron en nosotros y de empresas que han abierto sus puertas para formar a nuestros estudiantes. Yo tuve la fortuna de impulsar una idea, pero esa idea solo pudo hacerse realidad gracias al esfuerzo compartido.

Ha dicho en varias ocasiones que el mayor patrimonio de ICSE no son sus edificios, alguno de ellos siendo referencia nacional. ¿Qué quiso decir exactamente?

Nuestro mayor patrimonio es la confianza. Más del sesenta por ciento de los alumnos que llegan a ICSE lo hacen porque alguien se lo ha recomendado. En una comunidad como Canarias eso significa muchísimo. La recomendación de un antiguo alumno o de una familia vale más que cualquier campaña de publicidad. Es la prueba de que el trabajo realizado deja una huella positiva.

¿Qué debería tener en cuenta hoy una familia antes de elegir un centro de Formación Profesional?

Que no compare únicamente instalaciones o precios. Debe preguntarse qué oportunidades va a encontrar su hijo o su hija dentro de ese proyecto educativo: qué relación tiene el centro con las empresas, qué metodología utiliza, cómo acompaña al alumnado, qué posibilidades ofrece para seguir estudiando y cuál es su capacidad para adaptarse a un mundo que cambia constantemente.

¿La Formación Profesional vive realmente un momento histórico?

Sin ninguna duda. Durante muchos años la FP fue considerada una alternativa de segunda. Hoy sabemos que eso era un error. La Formación Profesional se ha convertido en uno de los grandes motores de cualificación y empleo. Y seguirá ganando protagonismo porque las empresas necesitan profesionales cada vez más especializados, que aprendan haciendo, con un enfoque más práctico.

¿Qué objetivos se marca ICSE para el futuro?

Consolidarnos como referente nacional en una FP excelente y avanzada.