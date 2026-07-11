La fiebre lectora aumenta las ventas de las librerías canarias en verano

Vivir de una librería no es fácil. Quien tiene una, lo sabe. La industria del libro es un gigante con una gran cadena de valor. Y en el último escalón se colocan los negocios de venta directa al público. Locales en los que su subsistencia depende de unos márgenes muy ajustados y que deben aprovechar algunos momentos del año para hacer su agosto y tratar de incrementar sus ventas. Uno de esos momentos es el verano, cuando la fiebre lectora aumenta por las vacaciones y la mayor disponibilidad de tiempo que tienen muchos que, quizá a lo largo del año, no leen tanto como les gustaría. Una fiebre lectora que ha resurgido desde la pandemia y que genera un incremento de las ventas en muchos negocios canarios.

«Cada año el sector vende un 3% más», señala Nauzet Pérez Gutiérrez, propietario de la librería Barco de Papel, incrementos de las ventas que en algunos casos como el suyo en particular pueden alcanzar el 9% o el 10% anual. «Seguimos en auge», indica, una tendencia que no es exclusiva de las librerías del Archipiélago, sino que se experimenta también en la industria a nivel nacional.

Y el verano es un momento propicio para darle un empuje a las ventas. Aunque no sea una de las épocas más fuertes del año –al menos en el caso de la narrativa, en la que las semanas previas a la Navidad son las de mayor actividad– sí que existe un mayor movimiento de clientes que se acercan a los locales para buscar el libro o los libros que les acompañarán en sus vacaciones. «Es una época distinta, entran menos novedades y hay menos trabajo de almacén, pero en cambio hay más movimiento de gente buscando libros y preguntando qué pueden leer en verano», explica Antonio Rivero, gerente de la librería Canaima.

Las novelas son lo más buscado

Hace algunos años, las guías de viaje eran las reinas indiscutibles de las ventas en periodo estival, ahora con cantidades ingentes de información para preparar las vacaciones disponible de forma gratuita en internet, las guías han dejado paso a la novela como el libro más vendido en los meses de julio y agosto.

Eso sin contar con los libros de texto que son el artículo más buscado en las ventas veraniegas, ya que muchas familias aprovechan el periodo de vacaciones para poner todo a punto para la vuelta al cole. «Las librerías que los venden y están especializadas en ellos sí que tienen unos meses muy fuertes en verano», indica Rivero.

Pero, aun cuando el nivel de ventas marcha bien, mantener a flote una librería en Canarias no es fácil. «Tener una es el trabajo soñado para muchos, es bonito por fuera porque da mucha ilusión, pero cuando entras dentro del mundo del libro es muy complejo», expone Nauzet Pérez. Los márgenes en este negocio son muy ajustados y todo el engranaje está muy controlado a través de una normativa que ata el porcentaje de beneficio de los libreros. «Por cada venta te llevas como máximo un 30%, con mucha suerte, es muy complicado vivir de eso», señala. Por eso, recalca que ya existen pocas librerías que se dedique exclusivamente a la venta de libros, la inmensa mayoría tienen que tirar también de otro tipo de productos o servicios –papelería, juegos educativos o eventos– para completar la actividad y que el negocio sea rentable.

Buen momento para la industria

Aun así, la industria del libro vive un momento dulce en España y es un negocio de fuertes contrastes. Las masivas afluencias en grandes citas –Sant Jordi o la Feria del Libro de Madrid a nivel nacional o las ferias más modestas en las Islas– contrastan con la realidad que exponen algunas librerías en redes sociales: el 41% de los libros que se publican no venden ninguna copia en librerías. Ninguna. Y del resto que sí venden en librerías, solo el 5,5% vende más de 100 copias.

En toda España, un país que carga con el sambenito de que apenas se lee, se editan anualmente 87.542 títulos, casi 240 al día. Sin embargo, el volumen de negocio del sector apenas supera los 3.000 millones de euros –de acuerdo con los últimos datos oficiales conocidos y que datan de 2024–. De ellos, menos de la mitad (unos 1.250 millones) proceden de la literatura; el resto es fundamentalmente libros de texto y técnicos.

Y otro contraste más. En el reparto de la actividad comercial, el autor, el artesano que crea la materia prima, apenas recibe el 10% de las ventas de su obra. «Todo lo que se publica hoy en día se considera libro y publicar no es tan difícil, pero novelas se publican alrededor de 30.000 o 40.000 al año», detalla el propietario de Barco de Papel.

Normativa estricta

En España, la ley 10/2007, de 22 de junio de la lectura, del libro y de las bibliotecas fija el precio del los volúmenes para que tengan el mismo en todo el país. Excepto en Canarias donde no se aplica el IVA sino el IGIC y son algo más baratos. «Y no se pueden hacer grandes variaciones, solo un 5% por arriba o por debajo, salvo el 10% de descuento permitido en la feria regional», explica Pérez.

También en esta etapa de buena salud tiene que ver una serie de datos constatables que desmienten el cliché de que en España no se lee. Al dato de que el mercado ha crecido el 30% desde la pandemia se puede añadir que casi el 70% de los mayores de 14 años lee libros. En concreto, libros no de texto, sino lo que se puede considerar literatura, con una media de 8,5 ejemplares al año, según la Federación de Gremios de Editores de España.

Los títulos vivos en oferta, es decir, disponibles para su adquisición, se acercan al millón. Y la traca final: las ventas de ejemplares en papel en 2024 fueron de 194,5 millones de ejemplares. Ojo, estas cifras no solo son literatura. También incluyen los libros de texto y los libros técnicos, otra gran parte del negocio editorial. Aún así, los datos son llamativos.

Según el informe de la Federación de Gremios de Editores de España, las librerías venden dos de cada tres libros no de texto (literatura) en España, en dura competencia con internet, las cadenas de librerías como Casa del Libro y las ferias, sin olvidar las grandes superficies como El Corte Inglés.