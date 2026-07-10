Ni hotel ni apartamento: Gonzalo Bernardos, econosmista, revela el mejor alojamiento que puedes coger estas vacaciones de verano

Miles de trabajadores ya disfrutan de sus vacaciones de verano, mientras que otros aún cuentan los días para comenzar su descanso. La forma de viajar también ha cambiado en los últimos años, las tradicionales estancias de hotel con piscina conviven ahora con apartamentos turísticos en el centro de las ciudades, escapadas rurales y otras experiencias más personalizadas. Ahora, el economista Gonzalo Bernardos ha desvelado cuál considera que es la mejor opción para disfrutar de las vacaciones y sacar el máximo partido al presupuesto, que además, se está convirtiendo en una alternativa habitacional.

Muchos ciudadanos optan por vivir y viajar en caravanas

Las autocaravanas, campers y caravanas continúan ganando protagonismo entre quienes buscan una alternativa más económica y flexible para las vacaciones de verano. Bernardos defendía este tipo de vehículos como una opción cada vez más atractiva, especialmente en un contexto marcado por el elevado coste del alojamiento y las dificultades para acceder al mercado de la vivienda.

En un hilo de Twitter (ahora X) el experto recordaba que desde hace un año, la compra de caravanas usadas de bajo precio podía convertirse en un gran negocio. Según explica ahora, el tiempo le ha dado la razón, ya que las ventas han aumentado de forma notable.

"Hace un año, cuando dije que un gran negocio sería la venta de caravanas usadas de muy bajo precio, algunos pensaron que exageraba. El resultado: un gran aumento de las ventas" Gonzalo Bernardos — Economista y profesor universitario

El profesor relaciona este fenómeno con la evolución del mercado del alquiler. En su opinión, las medidas adoptadas en materia de vivienda han dejado fuera del mercado a parte de los inquilinos con menores ingresos y mayor precariedad laboral, lo que ha impulsado la búsqueda de soluciones alternativas.

En su publicación, añade que quienes cuentan con menos recursos incluso optan por comprar tiendas de campaña, una situación que se aprecia cada vez con más frecuencia en algunos parques y solares de Barcelona, una provincia donde reside. Él mismo asegura que la oferta de viviendas en alquiler ha caído un 39,9 % en los tres últimos años, frente al 17,7 % de media nacional y al 1,4 % registrado en Madrid.

Son los que tienen menos ingresos y una inferior estabilidad laboral. No obstante, los menos pudientes en lugar de caravanas, compran tiendas de campaña Gonzalo Bernardos — Economista y profesor universitario

Las cifras muestran que por cada vehículo nuevo se venden alrededor de cuatro usados, una tendencia que confirma el creciente interés por opciones más asequibles.

Más libertad para viajar y un mayor control del presupuesto

Más allá de lo que afirma Gonzalo Bernardos y del problema de la vivienda, el crecimiento del caravaning también responde a una nueva forma de entender las vacaciones. Cada vez son más los viajeros que prefieren decidir sobre la marcha dónde dormir o cuánto tiempo permanecer en un destino.

Las caravanas son muy versátiles si te gustan las escapasas / Freepik

Viajar en autocaravana quita buena parte de las limitaciones habituales de los hoteles o apartamentos turísticos. No existen horarios de entrada y salida, es más sencillo modificar la ruta y es posible cambiar de destino si el tiempo o las circunstancias lo aconsejan.

Otro de los grandes atractivos es el ahorro. El vehículo sirve al mismo tiempo como medio de transporte, alojamiento y cocina, lo que permite reducir una parte importante del presupuesto vacacional, especialmente durante los meses de mayor demanda.

Un mercado en auge en España

El interés por este tipo de turismo continúa aumentando. En 2026, el parque móvil español ya supera las 370.000 autocaravanas, campers y caravanas, mientras que el mercado de ocasión mantiene un fuerte dinamismo.

La cola de caravanas en la autopista del Sur / Andrés Gutiérrez

Además, los modelos actuales ofrecen prestaciones muy diferentes a las de hace unos años: paneles solares, baterías de mayor capacidad, sistemas de climatización eficientes y distribuciones más compactas permiten viajar con mayor autonomía y comodidad.

A ello se suma la creación de nuevas áreas específicas para autocaravanas en numerosos municipios españoles y una normativa más clara que diferencia entre estacionar y acampar, facilitando así este tipo de turismo.

Para Gonzalo Bernardos, esta combinación de factores explica que las caravanas ya no sean solo una solución para quienes buscan reducir gastos, sino también una forma distinta de disfrutar de las vacaciones, con mayor libertad para recorrer el país sin depender de la disponibilidad ni del precio de los alojamientos tradicionales.