'Se me fue el baifo': las expresiones canarias llegan a las redes sociales en forma de 'stickers'

El dialecto canario llega a las redes sociales en forma de 'stickers. Turismo de Islas Canarias ha transformado algunas de las expresiones más populares del Archipiélago en una colección de 'stickers' que ya forman parte de las conversaciones diarias de miles de personas. Esta iniciativa, desarrollada por la empresa pública de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, comenzó como una acción creativa en el perfil oficial de Instagram de Islas Canarias y ahora se ha consolidado también en WhatsApp, con una comunidad de más de 100.000 seguidores.

Los 'stickers' incluyen referencias tan reconocibles como 'Tremenda calufa', 'Vamos pa'l charco', 'Hoy toca tenderete', 'Se me fue el baifo', 'Hecho en Canarias' o 'Me doy un bañito y vuelvo', además de ofrecer personajes inspirados en la fauna, la naturaleza y las costumbres del Archipiélago. "La iniciativa surgió con una idea sencilla, la de trasladar la esencia de Canarias al lenguaje digital", explica la directora de Digital y Social Media de Turismo de Islas Canarias, Sara Sánchez-Romo. "Convertimos expresiones populares, guiños al modo de hablar de las islas, personajes, paisajes, gastronomía y situaciones reconocibles en 'stickers' que cualquier persona puede descargar y utilizar en sus conversaciones", añade Sánchez-Romo.

El Día de Canarias

Con motivo del Día de Canarias, se produjo el lanzamiento del canal de WhatsApp 'Stickers Islas Canarias', https://whatsapp.com/channel/0029VbC2zOX3rZZgAtTuMN17, concebido como "un espacio para distribuir nuevas colecciones, escuchar a la comunidad y seguir construyendo un proyecto colaborativo que hoy continúa creciendo", asegura la directora. Este canal reúne ya a 103.501 seguidores que participan activamente en la creación de nuevos diseños, lo que demuestra que "la identidad de un destino también puede compartirse a través de pequeños gestos cotidianos", detalla Sánchez-Romo, que añade que "desde un principio la respuesta de la comunidad fue inmediata, pues miles de usuarios compartieron los 'stickers', pidieron nuevas colecciones y consultaron cómo instalarlos en sus teléfonos".

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Para facilitar este proceso, Turismo de Islas Canarias creó tutoriales en redes sociales para facilitar la descarga y continuó ampliando el catálogo con nuevos diseños inspirados en la cultura y el imaginario del archipiélago En apenas un mes, el canal ha alcanzado 910.035 cuentas, de las que el 94% corresponde a personas que no lo seguían previamente. A esto se suma que cada publicación genera cientos e incluso miles de reacciones y que las encuestas para decidir futuras colecciones logran decenas de miles de participaciones. "Son los propios usuarios quienes proponen expresiones, votan nuevos diseños y ayudan a dar forma a un proyecto que evoluciona escuchando a su comunidad", concluye la directora.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas