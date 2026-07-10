Ahorra en el depósito: los precios más bajos del combustible este viernes 10 de julio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 10 de julio, con Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,315€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,318€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,315€ el litro. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,318€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,345€ el litro.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,245€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La Palma tiene hoy, viernes 10 de julio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,469€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Santa Cruz de la Palma, DISA, en Avenida los Indianos, donde el litro está a 1,503€.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,509€ el litro.

La estación de DISA en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,573€ el litro. Otra opción está en San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, en la estación DISA a 1,573€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,559€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,649€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,639€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,729€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,749€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,749€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

Para llenar el tanque hoy viernes 10 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,629€ el litro. Otra opción sería ir hasta Alajeró, a Carretera TF-713 km 38, donde la estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO ofrece la Gasolina 95 a 1,629€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,669€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Alajeró, estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde se puede encontrar el gasoil a 1,669€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,709€ el litro en Avenida de Colón. En Alajeró, Carretera TF-713 km 38, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,709€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, viernes 10 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,245€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,315€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,318€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,447€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,448€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este viernes 10 de julio está en la estación de servicio PCAN a 1,362€ el litro de diésel en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,388€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,279€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación REPSOL a 1,339€ el litro en Calle Libertad.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/07/2026 8:13:59]