El 85% de los trabajadores de Canarias reciben el salario completo aunque estén de baja

El 85% de los asalariados canarios reciben algún tipo de compensación para minimizar el recorte salarial habitual cuando se está de baja por enfermedad. El dato, una aproximación -el Ministerio de Trabajo no desagrega por comunidades autónomas- elaborada por el Gabinete Técnico de CCOO-Canarias coincide completamente con el del conjunto de España.

Hasta ahora ha existido un consenso bastante amplio entre patronales y sindicatos para habilitar mecanismos que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores durante las incapacidades temporales y que estar enfermo no fuera (o lo fuera menos) sinónimo de ingresar una cantidad menor a final de mes.

Feijóo, en contra

Consenso que pretende dinamitar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si logra acceder el año que viene a la presidencia del Gobierno. "Con o sin acuerdo" de los agentes sociales, según insistió el martes en un encuentro con los empresarios vascos.

El aspirante a relevar en el cargo a Pedro Sánchez, señaló que un empleado no puede cobrar lo mismo cuando está de baja que cuando está en activo porque eso incentiva las ausencias. Algo que la normativa laboral vigente ya contempla al establecer que un trabajador que cause baja por enfermedad común deja de cobrar su salario del primer al tercer día de baja.

¿Quién paga?

A partir de entonces y hasta el decimoquinto empieza a ingresar una prestación por incapacidad temporal, que equivale aproximadamente al 60% de su salario. Es la empresa quien paga ese sueldo. A partir del día número 15 cambian las condiciones. El trabajador pasa a cobrar el equivalente al 75% de salario y la empresa deja de asumir el coste, que pasa a cargo de la mutua. Y, partir del año de baja, lo asume la Seguridad Social.

No obstante, es habitual que empresas y sindicatos acuerden compensar parcial o totalmente ese recorte salarial para evitar que el hecho de enfermar suponga, además de un problema médico, un problema económico para los trabajadores. Es decir, que las empresas paguen desde el primer día el 100% del salario al empleado o, como suele ser bastante más habitual, que le complementen parte de la prestación pública ya una vez avanzada la baja.

Los datos

Los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo a través de los convenios colectivos firmados, en 2025 el 86,7% de los asalariados españoles cubiertos por la negociación colectiva se rige por pliegos que incluyen cláusulas de complementos retributivos sobre algún tipo de prestación social.

A más detalle, un 85,5% tiene complementos en caso de enfermedad común y un 83,5% tiene complementos en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional. En el caso del Archipiélago, los porcentajes aproximados se quedan en el 85% y el 80%, respectivamente, según CCOO-Canarias.

Tres días al descubierto

Este tipo de complementos tienden a mejorar las prestaciones a medida que avanza la baja, mientras que dejan bastante descubiertos los tres primeros días de ausencia. Un poco bajo la lógica de desincentivar ausencias cortas. Según datos recopilados por UGT, solo tres de cada diez convenios sectoriales complementan los tres primeros días de baja.

Este tipo de cobertura, más garantista, es más habitual en el sector público. Tanto los trabajadores de la Administración General del Estado, como en muchos servicios autonómicos o municipales, las administraciones pagan prácticamente el 100% de salario desde el primer día de baja a sus empleados.

¿Qué ocurre en las grandes empresas?

Es habitual que en las grandes empresas ese complemento salarial no sea gratuito, sino que está condicionado a diversos factores. Por ejemplo, Mercadona, tal como recoge su convenio de empresa, deja de pagar el 100% de salario a sus trabajadores durante una baja si esta dura más de lo habitual para el tipo de patología o si el trabajador se ausenta más del 2% de su jornada anual.

Habitualmente, los convenios establecen mejoras sobre los mínimos legales para aquellos empleados que no faltan nunca, ya sea dándoles más salario -plus de productividad o asistencia- o más días libres. Los tribunales han censurado este tipo de incentivos.