Transotel, la empresa canaria que hace viajar solas a las maletas

De hotel a hotel y tiro porque me toca. Este es el sencillo sistema que emplea una recién nacida empresa canaria, que se encarga de las maletas de los viajeros para que estos no se preocupen de cargarlas en ningún momento. Transotel está especializada en trasladar el equipaje entre países o ciudades para que los turistas tengan mayor comodidad a la hora de encadenar destinos o llegar a donde se hospedan sin pensar en sus enseres. También ofrece la opción de hacer el viaje de vuelta hasta el domicilio del cliente al finalizar sus vacaciones. Al frente de la empresa está el canario José Ramírez, con más de 25 años de experiencia en el sector turístico, y que se inspiró durante un viaje a Japón para poner en marcha este servicio.

"Dejé la maleta en la recepción del hotel en Tokio y al día siguiente, estaban en nuestra habitación de Kyoto", relata Ramírez. Al ser un nicho sin explotar fuera del país asiático, actualmente no tienen ninguna competencia dentro de Europa. Por eso el proyecto canario, con sede en Adeje (Tenerife), acapara un amplio mercado, teniendo en cuenta la cifra de viajeros que registra Canarias y España, que se dispara en los meses de verano.

Ramírez confiesa que muchos hoteles, antes de conocer el funcionamiento de Transotel, eran reacios a ofrecer el servicio ya que lo consideraban prescindible. Para algunos hoteleros, este tipo de prestaciones no las demandan los turistas, pero "cuando añadimos un hotel a la base de datos y las personas lo solicitan, nos dan la razón y funciona". Actualmente, la compañía cuenta con un directorio de más de 34.000 hoteles, opera en más de 20 países europeos. Además, Canarias tiene una red específica y con un servicio independiente, que permite mover las maletas entre islas.

Servicios y precios que compiten en el mercado

Además de la ventaja de permitir al viajero despreocuparse de su equipaje, Transotel compite con los precios de las aerolíneas y agencias de ferrocarril, que cobran extras por las maletas, en ocasiones mucho mas caros que algunos billetes. “Llevamos una mochila, por 12 o 15 euros; una maleta hasta 30 kilos, por 33 euros; o una de 40 kilos, por 55 euros”, remarca el director operativo de la empresa isleña. Unos precios que luchan contra los abusos de algunas compañías aéreas, que llegan a reclamar 80 euros por pieza de equipaje facturada o en cabina.

La compañía cuentan con un sistema de reserva en recepción para quienes lo prefieran in situ. De esta forma tener un servicio más accesible para los viajeros más reticentes al uso de las nuevas tecnologías. La reserva a través de internet se puede gestionar en su página web, por WhatsApp o correo electrónico. Para la tranquilidad de quienes temen quedarse sin bikini, al contratar el servicio los clientes tienen la posibilidad de seguir la ruta de sus maletas

Los retos que enfrentan

Transotel todavía tiene varios frentes por resolver. Uno de ellos es la atención al Archipiélago, que no cuenta con una red enlazada a la Península y Baleares. Mucho menos a Europa. “El problema de Canarias es la aduana y por eso es inviable conectar con el resto de Europa”, subraya José Ramírez, quien lamenta las retenciones de la mercancía y los impuestos, que aumentan el precio final del servicio para el cliente. Un problema que cierra mercados y además damnifica a los propios residentes en las Islas. También, Ramírez confiesa sus quebraderos de cabeza con resolver los envíos en los festivos y no laborables.

En estos momentos, Transotel es una empresa novel, aunque sus fundadores tengan experiencia en el sector del turismo. La juventud de la compañía hace que, todavía, no pueda acceder a todas las oportunidades dentro del ámbito vacacional, quedando fuera de metabuscadores y plataformas de reservas, que en el momento de reservar vacaciones son fundamentales.

Con la vista puesta en el futuro

Ramírez destaca el potencial de expansión y globalización que tiene Transotel. La joven empresa, de apenas 8 meses, ya tiene intenciones de colaborar con Centur, la mayor red de hoteles de tres estrellas, y quiere darse a conocer entre las agencias de turismo, para dar otro salto internacional. “El cliente no consume cuando no conoce el producto”, apunta Ramírez. Una de las posibles expansiones son los buzones de maletas; centros o pequeños locales habilitados en las proximidades de los hoteles, para guardar las maletas hasta la llegada de los viajeros. No obstante, el director operativo asegura que esto "es difícil de incorporar en Europa" y "está lejos de llegar a España".