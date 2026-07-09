Descubre dónde repostar la gasolina más barata en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy jueves 9 de julio

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 9 de julio, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, donde la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ tiene la Gasolina 95 a 1,245€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,315€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Tenerife tiene hoy, jueves 9 de julio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,245€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,245€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,315€ el litro.

La estación de E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,439€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,480€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,570€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la PCAN, que está a 1,573€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy jueves 9 de julio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,419€ el litro. La otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a 1,500€ el litro en la estación REPSOL.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,739€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,739€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,639€ el litro.

El Hierro tiene hoy, jueves 9 de julio, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,559€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Frontera, DISA FRONTERA, en Carretera General Tigaday, donde el litro está a 1,639€.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,669€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,669€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,709€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,709€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 9 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,629€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,629€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,315€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,318€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en CALLE PANAMÁ, 9 en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 9 de julio, está en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 a 1,245€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,448€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,245€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Libertad, en la estación REPSOL que tiene la Gasolina 95 a 1,339€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Lázaro López, 6, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,362€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,388€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [09/07/2026 8:15:39]