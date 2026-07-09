Cuerpo defiende ante el Eurogrupo la emisión de deuda conjunta para ahorrar en costes de financiación

El vicepresidente primero del gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado este jueves ante sus colegas una propuesta para crear un 'Fondo Soberano Europeo', un mecanismo que permitiría a la Comisión Europea emitir parte de la deuda soberana de los países de la Unión Europea. El objetivo es crear un mercado común de deuda que contribuya a ahorrar en costes de financiación y a la internacionalización del euro.

Europa y sus contribuyentes están perdiendo dinero. Ese es el argumento de Cuerpo, que ha defendido ante sus colegas que la emisión de deuda conjunta podría suponer un ahorro de 70.000 millones de euros al día a los contribuyentes comunitarios. El ministro de economía ha hecho pública su propuesta en un artículo publicado en Bloomberg y la ha presentado formalmente ante el Eurogrupo este jueves.

Lo que pretende la propuesta "es reducir la fragmentación de la emisión en deuda a nivel de los 27 estados miembros, con la centralización de parte de esa emisión", ha explicado Cuerpo en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión. España propone que un tercio de la deuda sea emitida por la Comisión Europea. "Lo que proponemos es un tercio de las amortizaciones anuales, más el déficit que nos permiten las reglas fiscales", ha explicado.

El ministro ha argumentado que esto permitiría "en un plazo de cinco años" crear un mercado de deuda lo suficientemente profundo que lleve a un ahorro en los costes de financiación. "Esto da un espacio adicional no solo para la Comisión como emisor soberano, sino también para el resto de estados y para las empresas que se verían también beneficiadas", ha defendido Cuerpo.

Emisión conjunta, no mutualización

El debate sobre la emisión de deuda conjunta no es ni mucho menos nuevo. En los últimos años, lo que era un tabú se ha convertido en un instrumento de emergencia. En 2020, en plena pandemia, los gobiernos europeos aceptaron emitir deuda conjunta para financiar el plan de recuperación. En plena guerra de Ucrania, Bruselas puso en marcha un fondo para compras conjuntas de armamento.

Sin embargo, países como Alemania o Países Bajos se muestran reticentes a propuestas como las de Cuerpo por una cuestión política. El ministro ha insistido en que el debate es muy distinto del de hace diez o quince años, en plena crisis del euro. También ha subrayado que lo que plantea reduciría la fragmentación y centralizaría la emisión pero "se hace sin incremento del nivel de deuda total y sin mutualización". Lo que propone España, ha dicho, "es una mayor eficiencia a la hora de emitir deuda". Y esa eficiencia se traduciría en ahorro.

Cuerpo ha explicado que España ha hecho un estudio de lo que supondría este modelo. Según el ministro, "el incremento de emisión conjunta que supone nuestra propuesta permitirá al año unos ahorros de en torno a 25.000 millones en el conjunto de la Unión". Además, ha puesto de ejemplo precisamente el instrumento SAFE para compras de armamento. "Los ahorros asociados a la emisión de estos 150.000 millones, si tuviéramos de verdad un activo seguro", que es lo que pretende crear esta propuesta, "estarían en torno a los 8.000 millones".

Una coalición de voluntarios

Para que el modelo tenga suficiente peso, lo ideal sería que todos los países miembros de la Eurozona participaran en él. Sin embargo, Cuerpo ha abierto la puerta a avanzar con una coalición de voluntarios, aunque ha reconocido que "es importante que participen los grandes emisores" a los que espera convencer. En concreto, abordará la cuestión con los países conocidos como E6, las grandes economías de la Unión: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y la propia España.

El ministro ha matizado que necesitarán "un impulso inicial de suficientes estados miembros" y después espera que las ventajas del mismo acaben atrayendo a más países. "Veamos hasta qué punto podemos convencer a nuestros compañeros de que nuestra propuesta puede ser un buen punto de partida para avanzar", ha dicho Cuerpo.

'Ei, nein, nee'

A la ministra finlandesa de finanzas, Rikka Purra, no ha hecho falta preguntarle. "No a la deuda conjunta", ha dicho en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión, "no es la solución y no es una opción para Finlandia". También Países Bajos ha dicho "nee" a la propuesta de Cuerpo. "Cada cierto tiempo hay una nueva propuesta de eurobonos. Es una vieja discusión, probablemente no sea la última, pero la respuesta es siempre la misma: no", ha reiterado el holandés Eelco Heinen.

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El único que ha dejado la puerta abierta ha sido el irlandés Simon Harris, aunque por motivos muy distintos. Irlanda ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo, lo que coloca al país en una posición de cierta neutralidad. Harris se ha limitado a decir que espera poder discutir la propuesta con Cuerpo pronto.