Tribunales
La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, Francisco González y otros 14 exdirectivos por el caso Villarejo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por encargos presuntamente ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
- Santa Cruz de Tenerife toma ejemplo de Pamplona: el ayuntamiento estará presente en el dispositivo de seguridad y emergencias de San Fermín
- La terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife acaba en la justicia: exigen al Ayuntamiento retomar la licitación para recuperar Isla de Mar
- Vuelve el refugio del Teide, el más alto de España después de permanecer siete años cerrado por obras
- Malas noticias para los conductores tinerfeños: la DGT interpone multas de 200 euros por este hábito al volante durante los desplazamientos de verano
- Dormir en Tenerife a más de 3.000 metros y cerca de las estrellas: precios y condiciones para hacer noche en el refugio del Teide
- Bomberos de Tenerife extinguen un incendio en el Polígono de Güímar
- El CD Tenerife ya tiene nueva marca deportiva para el diseño de sus uniformes