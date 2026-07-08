Los mejores precios de gasolina y diésel en Santa Cruz de Tenerife este miércoles 8 de julio

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 8 de julio, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, donde la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ tiene la Gasolina 95 a 1,245€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,315€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy miércoles 8 de julio, está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde está a 1,245€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 1,245€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, a la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,345€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,315€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,318€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,439€ el litro.

La estación de REPSOL en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,570€ el litro. Otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la estación PCAN a 1,573€ el litro.

La Palma tiene hoy, miércoles 8 de julio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,419€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Puntagorda, REPSOL, en Carretera LP-114 km 78, donde el litro está a 1,500€.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

Para llenar el tanque hoy miércoles 8 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,559€ el litro. Otra opción sería ir hasta Frontera, a Carretera General Tigaday, donde la estación de DISA FRONTERA ofrece la Gasolina 95 a 1,639€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,739€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,739€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,639€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,719€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,709€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,709€ el litro.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,629€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,629€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este miércoles 8 de julio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,315€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,318€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,345€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,345€ el litro.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE PANAMÁ, 9, a 1,245€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,245€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,370€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS MONTESDEOCA en plaza San Cristobal, 9 a 1,449€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,245€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación REPSOL a 1,339€ el litro en Calle Libertad.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este miércoles 8 de julio está en la estación de servicio PCAN a 1,362€ el litro de diésel en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación TGAS MONTESDEOCA a 1,389€ el litro de Gasóleo A en plaza San Cristobal, 9.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [08/07/2026 8:18:57]