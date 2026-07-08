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Gustavo Escobar coge el mando en la división turística de Tropical Hoteles
El directivo, que asumió el cargo el 1 de julio, liderará la estrategia global de los activos hoteleros del grupo en Canarias y reforzará el posicionamiento prémium.
Tropical Hoteles ha nombrado a Gustavo Escobar director general de su división turística, cargo que desempeña desde el 1 de julio y desde el que impulsará la estrategia global de los activos hoteleros del grupo en Canarias. El directivo reforzará el posicionamiento de la compañía en el segmento prémium y promoverá sinergias entre sus establecimientos.
El nombramiento supone una evolución natural de las funciones que Escobar desarrolla en la compañía. Desde hace más de dos años lidera el proyecto del Gran Hotel Taoro para dirigir la planificación, puesta en marcha y posicionamiento de uno de los proyectos hoteleros más relevantes de Canarias.
Desde hace más de dos años dirige el proyecto del Gran Hotel Taoro, al que se incorporó antes de su reapertura para asumir la planificación, la puesta en marcha y el posicionamiento de uno de los proyectos hoteleros más relevantes del Archipiélago.
Tropical Hoteles informa de que continúa consolidando su presencia en el sector hotelero de Canarias mediante la recuperación y puesta en valor de activos históricos junto al desarrollo de proyectos turísticos de alto nivel.
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