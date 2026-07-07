Ni un mes ni dos semanas: un estudio revela cuantas vacaciones necesitan los trabajadores para descansar del todo

Las vacaciones de verano son un derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores, que garantiza a los empleados un mínimo de 30 días naturales de descanso al año. Sin embargo, no basta con tener vacaciones, también influye cómo se disfrutan. Un estudio de HR & Payroll Pulse, elaborado por SD Worx, ha analizado cuál es la duración ideal para que el cuerpo y la mente desconecten por completo y se regrese al trabajo con la energía renovada.

Mientras algunos trabajadores prefieren repartir sus vacaciones entre Semana Santa, verano y Navidad, otros optan por concentrarlas en un único periodo durante los meses estivales. Aunque cada persona organiza sus días de descanso según sus necesidades y las de su empresa, los expertos coinciden en que existe una fórmula más beneficiosa para la salud, el bienestar y la recuperación física y mental.

Estos son los días que necesitan los trabajadores para descansar / Freepik

Los encargados del estudio son una consultora especializada en recursos humanos y nóminas, que ha comparado los hábitos de descanso de los empleados en distintos países europeos y pone de manifiesto las diferencias existentes entre unos mercados laborales y otros.

Los trabajadores españoles necesitan casi un mes de vacaciones

Los españoles necesitan prácticamente un mes de vacaciones para desconectar realmente del trabajo. En concreto, el estudio cifran en 27,1 días el periodo óptimo de descanso. Este dato sitúa a España como el país europeo donde más tiempo hace falta para recuperar energías y dejar atrás la presión acumulada durante el año laboral.

El informe muestra un contraste significativo con otros países del entorno. Mientras los empleados españoles consideran necesario disponer de más de 27 días para desconectar, en Reino Unido esa cifra se reduce hasta 8,5 días, en Francia alcanza los 12,9 y en Alemania se sitúa en 14,7 días.

PI STUDIO

Los resultados reflejan que para muchos profesionales españoles las vacaciones estivales siguen siendo el gran momento del año para descansar, recuperar el equilibrio personal y romper completamente con las obligaciones laborales.

El bienestar no puede depender solo de las vacaciones

Más allá del dato estadístico, el estudio plantea una reflexión sobre cómo las empresas gestionan el bienestar de sus plantillas durante el resto del año.

Según explica Carlos Pardo, director general de SD Worx en España, el hecho de que los empleados necesiten tanto tiempo para desconectar evidencia que el descanso no puede concentrarse únicamente en las vacaciones.

"Que los empleados españoles necesiten casi un mes de vacaciones para desconectar del trabajo debería hacernos reflexionar sobre cómo se está gestionando el bienestar durante el resto del año" Carlos PArdo — Director general de SD Worx en España.

Pardo considera que las vacaciones son imprescindibles, pero advierte de que "no pueden ser el único mecanismo de recuperación de las personas".

En su opinión, las compañías tienen margen para implantar modelos laborales más sostenibles mediante una mejor organización del trabajo, una mayor flexibilidad y una gestión de personas que tenga en cuenta el bienestar de los empleados durante todo el ejercicio.

"Las empresas tienen la oportunidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, donde la planificación, la flexibilidad y la experiencia del empleado formen parte de la gestión diaria" Carlos Pardo — Director general de SD Worx en España

La planificación de las vacaciones es muy importante

El estudio también pone el foco en el reto que afrontan todas las empresas durante el verano, que se ven obligadas a reorganizar equipos, cubrir ausencias y garantizar que la actividad continúe sin generar una sobrecarga para quienes permanecen trabajando.

Para SD Worx, limitar la gestión del verano a cuadrar calendarios y sustituciones es insuficiente. La consultora defiende que una buena planificación permite repartir mejor las cargas de trabajo, evitar situaciones de estrés antes y después de las vacaciones y facilitar una auténtica desconexión.

El estudio recoge varias medidas que las empresas pueden aplicar para que el descanso sea más efectivo durante las vacaciones:

Planificar las vacaciones con suficiente antelación , teniendo en cuenta tanto las necesidades del negocio como las preferencias de la plantilla.

, teniendo en cuenta tanto las necesidades del negocio como las preferencias de la plantilla. Distribuir adecuadamente las cargas de trabajo antes del verano para evitar acumulaciones de tareas.

antes del verano para evitar acumulaciones de tareas. Reducir las comunicaciones laborales durante las vacaciones , salvo en situaciones realmente urgentes.

, salvo en situaciones realmente urgentes. Impulsar medidas de flexibilidad y conciliación que ayuden a equilibrar la vida profesional y personal durante todo el año.

que ayuden a equilibrar la vida profesional y personal durante todo el año. Organizar la reincorporación al trabajo, evitando que el regreso suponga enfrentarse de inmediato a una acumulación de tareas pendientes.

"Hablar de vacaciones no es sólo hablar de días libres" Carlos Pardo — Director general de SD Worx en España

Para el responsable de SD Worx, "una buena política de descanso empieza mucho antes del verano y requiere datos, planificación y una gestión de personas conectada con la realidad de cada equipo".