Ni médico ni futbolista: esta es la profesión a la que se quieren dedicar los niños en 2026

Los niños ya no sueñan solo con ser futbolistas, médicos, veterinarios o policías. Si hoy se pregunta a un menor qué quiere ser de mayor, es muy probable que su respuesta esté relacionada con internet. El último estudio de Remitly revela que la profesión más buscada en España es una que, hasta hace apenas unos años, ni siquiera existía.

Instagram, TikTok y YouTube han impulsado este cambio de tendencia en las aspiraciones profesionales a nivel global. Lejos de las carreras tradicionales, tanto jóvenes como adultos muestran ahora un patrón claro en sus preferencias, los empleos vinculados al mundo digital y a la creación de contenido ganan cada vez más protagonismo.

YouTube se ha convertido en una de las principales plataformas donde quieren trabajar los españoles / Reuters

El informe elaborado por Remitly ha analizado las búsquedas de Google en 145 países para descubrir cuáles son las profesiones que más interés despiertan entre quienes imaginan su próximo paso profesional.

Los españoles quieren ser Youtubers

En España, el trabajo soñado más buscado en internet es el de Youtuber, una profesión que encabeza las consultas relacionadas con "cómo convertirse en…" realizadas por los usuarios. El estudio afirma que España comparte tendencia con buena parte de América Latina, donde la creación de contenido continúa consolidándose como una de las salidas profesionales más atractivas.

El informe explica que el auge de las plataformas digitales ha cambiado las aspiraciones laborales de muchas personas. Frente a las búsquedas tradicionales relacionadas con empleos convencionales, los usuarios muestran un interés creciente por profesiones ligadas a internet, la creación de vídeos y las redes sociales.

El estudio muestra cómo cada país tiene unas preferencias / Remitly

En este contexto, Youtuber se convierte en la profesión más buscada en 29 países, más que cualquier otra ocupación analizada. Japón, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile o Perú figuran también entre los territorios donde la creación de contenido ocupa el primer puesto de las aspiraciones profesionales.

El estudio señala que, aunque las búsquedas relacionadas con ser Youtuber han descendido ligeramente respecto al análisis anterior, sigue siendo una de las profesiones digitales con mayor capacidad de atracción.

Actor desbanca por primera vez a piloto como profesión más deseada del mundo

A escala mundial, destaca el liderazgo de todos los países consultados, que cambia por primera vez desde que comenzó este análisis en 2022.

El trabajo más buscado ya no es piloto de aviación, sino actor o actriz, que alcanza 222.080 búsquedas anuales de "cómo ser actor", un 11,5 % más que hace dos años.

Piloto ocupa ahora la segunda posición tras registrar una caída cercana al 48 % en el interés de los usuarios. El podio lo completa la profesión de bombero, mientras que abogado protagoniza uno de los mayores ascensos del ranking al escalar 55 posiciones y situarse en cuarto lugar gracias a un incremento del 273 % en las búsquedas.

Los 10 trabajos soñados más buscados del mundo en 2026

Actor o actriz Piloto Bombero Abogado Youtuber Veterinario Auxiliar de vuelo Policía Agente inmobiliario DJ

Además, el estudio incorpora por primera vez profesiones vinculadas a la inteligencia artificial, como ingeniero de prompts o especialista en IA, que empiezan a ganar protagonismo entre quienes buscan reinventarse profesionalmente.

El análisis de Remitly muestra así cómo las aspiraciones profesionales evolucionan al ritmo de los cambios tecnológicos y del mercado laboral.