El Ingreso Mínimo Vital llegó en junio a 860.458 hogares en los que viven 2.627.344 personas

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 860.458 hogares en los que viven 2.627.344 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Asimismo, la cuantía media de la prestación se ha situado en 507 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 465,7 millones de euros, según ha informado este martes el departamento que dirige Elma Saiz. En junio había 123.591 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un incremento del 16,8%. Además, en junio de 2026 se contabilizaron 373.943 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (16,6%).

Respecto al perfil, el Ministerio ha apuntado que el 68% de los titulares (585.180) y el 53,4% de las personas beneficiarias son mujeres, en concreto, 1.403.964. En la actualidad, 1.070.918 menores son beneficiarios de la prestación, lo que representa casi el 41% del total. En términos acumulados, más de 1,6 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por la prestación. Más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo (591.436 hogares, cerca el 70% del total).

Del total de hogares, un total de 144.960 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario el cuidado de sus hijos. La edad media de los beneficiarios del IMV se sitúa en 28,5 años y en 20,2 años si se excluye a los titulares de la prestación.

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Por último, en junio, 600.076 hogares recibieron el Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI), con una ayuda media de 67,1 euros por menor y de 122,3 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.