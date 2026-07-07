Confirmado por el SEPE: los desempleados cobrarán esta semana el paro de julio

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonará esta semana la prestación y los subsidios por desempleo a los 1,77 millones de personas que actualmente perciben alguna ayuda del organismo. Los beneficiarios deberán estar atentos a sus cuentas bancarias para comprobar que el ingreso se realiza correctamente y dentro de los plazos habituales establecidos para el pago.

El próximo viernes 10 de julio de 2026 la fecha oficial en la que se hace el pago del subsidio por desempleo. El SEPE mantiene su calendario habitual para pagar una vez más todas sus ayudas. Al coincidir este día con una jornada laborable, el organismo podrá emitir las órdenes de pago con normalidad, sin retrasos.

Sin embargo, como ocurre otros meses, el día en que el dinero aparece reflejado en la cuenta dependerá de la política de cada entidad financiera. Algunos bancos adelantarán el ingreso varios días antes como parte de su estrategia comercial para fidelizar clientes.

Fechas previstas de ingreso según el banco

Banco Santander y Openbank: entre el 3 y el 6 de julio

entre el 3 y el 6 de julio Unicaja: 9 de julio

9 de julio BBVA: 10 de julio

10 de julio CaixaBank: 10 de julio

10 de julio Banco Sabadell: 10 de julio

10 de julio Bankinter: 10 de julio

10 de julio ING: 10 de julio

10 de julio Ibercaja: 10 de julio

10 de julio Abanca: 10 de julio (algunos ingresos pueden retrasarse al 13 de julio)

10 de julio (algunos ingresos pueden retrasarse al 13 de julio) Kutxabank: 10 de julio (con posibilidad de verse reflejado el 13 de julio en algunos casos)

Si el ingreso no aparece durante la mañana del día previsto, el SEPE recomienda esperar al menos 24 horas antes de presentar una reclamación, ya que los bancos pueden actualizar los movimientos a distintas horas del día.

El SEPE destina alrededor de 2.141 millones de euros al mes al pago de prestaciones, mientras que el gasto anual supera ya los 24.000 millones de euros

¿Por qué el paro se cobra más tarde que las pensiones?

Muchos beneficiarios se preguntan por qué las pensiones suelen abonarse alrededor del día 25 de cada mes mientras que el paro no llega hasta el día 10 del mes siguiente.

La explicación está en el funcionamiento del propio sistema. El SEPE necesita cerrar completamente el mes para calcular la cuantía exacta que corresponde a cada beneficiario. Durante ese periodo pueden producirse cambios que modifican el importe de la prestación, como encontrar un empleo, sufrir una baja médica, agotar el derecho al subsidio o recibir una sanción administrativa.

Por ese motivo, el organismo trabaja a mes vencido, espera al cierre del periodo, cruza la información con la Seguridad Social y entonces genera el pago.

En cambio, las pensiones presentan una situación mucho más estable. Su importe apenas varía de un mes para otro, lo que permite a la Seguridad Social cerrar las nóminas con varias semanas de antelación y facilita que muchas entidades financieras adelanten el ingreso a finales del mes anterior.