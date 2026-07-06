Santiago Niño Becerra, economista, critica la tasa Shein de la UE: "No veo que vaya a ayudar al comercio español"

La nueva tasa a los paquetes de plataformas como Shein, AliExpress o Temu impulsada por la Unión Europea y en vigor desde el 1 de julio, ya se está aplicando a envíos procedentes de terceros países. Este recargo ha generado críticas entre varios expertos, entre ellos el economista Santiago Niño Becerra, que lo ha cuestionado duramente al considerar que "solo servirá para una cosa".

Bruselas busca frenar la llegada masiva de paquetes procedentes de China y otros países asiáticos con esta nueva tasa de 3 euros, que se aplicará según la categoría del producto. Esto afectará a los envíos con un valor inferior a 150 euros.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su comparecencia de este lunes. / NICOLAS TUCAT / AFP

Por ejemplo, si compras tres camisetas por 50 euros, solo pagarás 3 euros extra; pero si en el mismo pedido incluyes una camiseta, un reloj y unos zapatos, el recargo ascenderá a 9 euros. Además de reforzar el control aduanero, la medida también pretende impulsar el comercio dentro de la Unión Europea.

La UE tiene un problema con la tasa

El economista Santiago Niño Becerra ha puesto en duda que este nuevo gravamen consiga los objetivos anunciados por las instituciones comunitarias y considera que su principal efecto será incrementar la recaudación pública.

Gracias al impuesto, la UE va a conseguir aumentar la recaudación fiscal, afirma el economista durante una intervención en el programa 'La Linterna' de la Cadena SER. Esta será su principal valía para que se justifique la aplicación del impuesto aduanero.

Uno de los argumentos utilizados por la Unión Europea para justificar esta tasa es que muchos productos importados desde China no cumplen los mismos estándares de calidad y seguridad exigidos a los fabricantes europeos. Sin embargo, Niño Becerra cree que el nuevo recargo no resolverá ese problema: "Se dice que la cosmética china no respeta o no cumple la normativa europea. Yo lo que no veo es cómo creando una tasa de tres euros por paquete esto va a ayudar a que la cosmética que venga de China cumpla estas normas si no las cumple".

La imposición de un coste adicional no modifica las condiciones de fabricación ni garantiza un mayor cumplimiento de la legislación europea por parte de los productores asiáticos.

¿Beneficiará al comercio tradicional?

Otro de los objetivos defendidos por la Comisión Europea es reforzar la competitividad del comercio local frente a las grandes plataformas asiáticas, cuyos precios bajos han transformado los hábitos de consumo en los últimos años. Sin embargo, el economista también cuestiona esta premisa y considera que el incremento del precio seguirá siendo insuficiente para modificar el comportamiento de muchos compradores.

"Si una blusa o una camisa comprada en Shein o en Temu, que cuesta dos o tres euros, pasa a costar seis, yo sinceramente no veo que esto vaya a influir muchísimo en la derivación de este comercio hacia el comercio de España", señala el experto.

En su opinión, aunque el recargo encarece los productos de estas plataformas, la diferencia de precio con buena parte del comercio europeo continuará siendo considerable, por lo que duda de que los consumidores cambien masivamente sus hábitos de compra únicamente por la aplicación de esta nueva tasa.