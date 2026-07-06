Juanma Lorente, abogado laboralista, lanza una advertencia a los trabajadores sobre sus vacaciones de verano: "Si empiezan un viernes, estás perdiendo días"
El experto advierte de que fijar el inicio de las vacaciones en el último día laborable de la semana puede reducir el descanso efectivo del trabajador cuando disfruta de 30 días naturales
La elección de las vacaciones de verano suele ser uno de los principales focos de conflicto entre trabajadores y empresas. Aunque a estas alturas muchos empleados ya tienen cerrado su calendario estival, otros todavía no han elegido sus días de descanso. Por eso, cuando llegue el momento de fijar las vacaciones, conviene tener en cuenta una advertencia del abogado laboralista Juanma Lorente, no pueden empezar en cualquier día de la semana.
El Estatuto de los Trabajadores reconoce un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año, salvo que el convenio colectivo establezca un sistema diferente basado en días laborables.
Al tratarse tratarse de días naturales, también se contabilizan sábados, domingos y festivos. Según explica Lorente, ahí está el problema cuando la empresa fija el inicio de las vacaciones el último día laborable de la semana. En muchos casos se pierden días de descanso.
Empieza tus vacaciones al inicio de la semana
El abogado asegura que, cuando las vacaciones se disfrutan en días naturales, comenzar el periodo el último día laborable de la semana puede perjudicar al trabajador. El especialista sostiene que muchas empresas continúan fijando el inicio de las vacaciones un viernes, o el último día de trabajo habitual del empleado, una práctica que, según afirma, no debería producirse porque acaba consumiendo días de descanso que coinciden con el descanso semanal.
"Las vacaciones no pueden empezar un viernes y me da igual cómo se ponga tu empresa", asegura Lorente al comienzo de su explicación.
"Si tienes una jornada de lunes a viernes, no puedes empezar unas vacaciones un viernes, debido a que son 30 días naturales y el sábado y el domingo ya se estarían contando dentro de esos 30. Estarías perdiendo dos días", señala este experto.
Esos dos días ya forman parte del descanso semanal habitual del trabajador y, si se incluyen dentro del periodo vacacional, reducen el tiempo de descanso efectivo. Ante esto, el abogado insiste en las vacaciones "tendrán que empezar el martes, porque es el primer día hábil de tu semana".
- Herido un joven tras circular a gran velocidad y destrozar su coche contra la entrada de un túnel en Tenerife
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Si Bad Bunny nos hace un descuento del 50%, a lo mejor lo traeríamos para el Carnaval
- Es oficial: la Seguridad Social deniega la baja laboral a los trabajadores que no hayan estado medio año cotizando
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Tras la visita del papa, me gustaría que viniesen María Corina Machado o Giorgia Meloni
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y continua siendo un referente en la isla
- La pastelería más antigua de Canarias está en esta calle de Tenerife: ha preparado miles de dulces en más de un siglo
- Los motoristas de Tenerife piden mantener abiertas dos rutas históricas del Teide
- El CD Tenerife remodela y blinda su centro del campo con cinco movimientos: dos fichajes, tres salidas y una incógnita