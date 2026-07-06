Juanma Lorente, abogado laboralista, lanza una advertencia a los trabajadores sobre sus vacaciones de verano: "Si empiezan un viernes, estás perdiendo días"

La elección de las vacaciones de verano suele ser uno de los principales focos de conflicto entre trabajadores y empresas. Aunque a estas alturas muchos empleados ya tienen cerrado su calendario estival, otros todavía no han elegido sus días de descanso. Por eso, cuando llegue el momento de fijar las vacaciones, conviene tener en cuenta una advertencia del abogado laboralista Juanma Lorente, no pueden empezar en cualquier día de la semana.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año, salvo que el convenio colectivo establezca un sistema diferente basado en días laborables.

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Al tratarse tratarse de días naturales, también se contabilizan sábados, domingos y festivos. Según explica Lorente, ahí está el problema cuando la empresa fija el inicio de las vacaciones el último día laborable de la semana. En muchos casos se pierden días de descanso.

Empieza tus vacaciones al inicio de la semana

El abogado asegura que, cuando las vacaciones se disfrutan en días naturales, comenzar el periodo el último día laborable de la semana puede perjudicar al trabajador. El especialista sostiene que muchas empresas continúan fijando el inicio de las vacaciones un viernes, o el último día de trabajo habitual del empleado, una práctica que, según afirma, no debería producirse porque acaba consumiendo días de descanso que coinciden con el descanso semanal.

"Las vacaciones no pueden empezar un viernes y me da igual cómo se ponga tu empresa", asegura Lorente al comienzo de su explicación.

"Si tienes una jornada de lunes a viernes, no puedes empezar unas vacaciones un viernes, debido a que son 30 días naturales y el sábado y el domingo ya se estarían contando dentro de esos 30. Estarías perdiendo dos días", señala este experto.

Esos dos días ya forman parte del descanso semanal habitual del trabajador y, si se incluyen dentro del periodo vacacional, reducen el tiempo de descanso efectivo. Ante esto, el abogado insiste en las vacaciones "tendrán que empezar el martes, porque es el primer día hábil de tu semana".