El Ibex 35 cae un 0,3% pero mantiene los históricos 19.800 puntos

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con un retroceso del 0,26%, a pesar de lo que el selectivo madrileño ha mantenido los históricos 19.800 puntos y se ha situado en los 19.800,60 enteros, con el precio del petróleo prácticamente plano, aún rondando los 72 dólares.

En este contexto, el Brent se mantenía en tablas, cotizando el barril de petróleo de referencia para Europa en 72,1 dólares, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 68,9 dólares, tras aumentar un 0,3%.

Por otra parte, en el terreno empresarial, ING ha indicado que ha adquirido una participación de aproximadamente el 40% en Singular Bank a la firma de inversión Warburg Pincus en lo que define como una "inversión estratégica" en sus capacidades de banca privada y gestión patrimonial en el mercado español.

De su lado, el grupo aeroespacial y de defensa francés Thales ha informado que ha suscrito un acuerdo vinculante con el consorcio de la familia Gorgé para la adquisición de su participación combinada del 35,51% en Exail Technologies, con vistas a adquirir el 100% del grupo de robótica autónoma y drones submarinos, mediante una oferta pública de adquisición obligatoria que valora la empresa en 3.900 millones de euros.

En el plano 'macro', el ministro de Hacienda, Arcadi España, reunirá este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como a la Comisión Nacional de Administración Local, para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En la apertura de la sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era Iberdrola (-2,3%), seguido de Repsol (-2,2%) y ACS (-2,1%). En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Amadeus (+1,6%), IAG (+1,3%) y Grifols (+1,1%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con subidas (+0,1%), al tiempo que el Dax de Fráncfort decrecía un 0,1% y el parisino Cac 40 aumentaba un 0,2%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,4% tras decrecer un 0,6%. Respecto a las divisas, el euro perdía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1419 dólares.

Fuente: El Periódico