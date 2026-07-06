La Gasolina 98 más barata de Tenerife se encuentra este lunes en Candelaria a 1,248 euros el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Candelaria en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14 tiene la Gasolina 98 a 1,248€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, tiene el gasoil a 1,315€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Polígono Industrial El Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,318€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, lunes 6 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,248€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,315€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,318€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy lunes 6 de julio, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,245€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,248€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Candelaria, Carretera Acceso a Caletillas km 14, a la gasolinera TGAS, donde el litro está a 1,248€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Puntagorda, en la estación de servicio REPSOL en Carretera LP-114 km 78, a 1,570€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 de Fuencaliente de la Palma a 1,577€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,427€ el litro, seguida por la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 del municipio de Puntagorda a 1,500€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,445€ el litro. La segunda opción más barata es la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 en Puntagorda a 1,480€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,739€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,739€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,639€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,719€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 6 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,559€ el litro. Otra opción sería ir hasta Frontera, a Carretera General Tigaday, donde la estación de DISA FRONTERA ofrece la Gasolina 95 a 1,639€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,709€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,709€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,629€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,629€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,315€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,318€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, lunes 6 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 1,248€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,348€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,458€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Lázaro López, 6, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,359€ el litro. La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,389€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,267€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/07/2026 8:17:58]