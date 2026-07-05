¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy domingo?

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,245€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,248€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,315€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Hoy domingo 5 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,248€ el litro en la estación de servicio TGAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14 en el municipio de Candelaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,345€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy domingo 5 de julio, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,245€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,248€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,315€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,318€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Candelaria, Carretera Acceso a Caletillas km 14, a la gasolinera TGAS, donde el litro está a 1,248€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,445€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,480€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,570€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la PCAN, que está a 1,577€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy domingo 5 de julio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,427€ el litro. La otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a 1,500€ el litro en la estación REPSOL.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,739€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,739€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,639€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,719€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy domingo 5 de julio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,559€ el litro. La otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, a 1,639€ el litro en la estación DISA FRONTERA.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy domingo 5 de julio, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,629€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,629€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,669€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,669€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,709€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,709€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 5 de julio, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,245€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,248€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,348€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,315€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,318€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 5 de julio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,267€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

El diésel más barato está en PCAN, a 1,359€ el litro, situada en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO que ofrece el gasoil a 1,389€ el litro en Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,370€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,458€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo