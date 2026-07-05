Palcanarias: cuatro décadas pintando Canarias de calidad

Casi cuarenta años fabricando pinturas en el archipiélago avalan a Palcanarias S.A. como uno de los referentes industriales más sólidos de Canarias. Con capital cien por cien canario e implantación en todas las islas, esta empresa va mucho más allá de la pintura decorativa.

Ofrece un amplio catálogo que abarca membranas impermeabilizantes, revestimientos industriales epoxis y poliuretanos de altas prestaciones, protectores para madera y hormigón, esmaltes, antioxidantes, pinturas deportivas y ecológicas, pigmentos, adhesivos, masillas y decapantes, conformando una oferta capaz de responder a cualquier exigencia técnica, desde una vivienda particular hasta una gran infraestructura pública.

A esta amplia gama de soluciones se suma un servicio de asesoramiento técnico especializado que constituye uno de los principales valores diferenciales de la compañía. Arquitectos, ingenieros, aplicadores profesionales y organismos públicos cuentan con el respaldo de un equipo altamente cualificado que les acompaña en cada proyecto, garantizando la correcta aplicación de los productos y aportando la confianza necesaria para alcanzar los mejores resultados. La experiencia acumulada durante décadas es, en ese sentido, el activo diferencial que ningún competidor foráneo puede replicar de la noche a la mañana.

La sostenibilidad es otro eje estratégico firme y perfectamente demostrable. La fábrica ya opera con placas solares en cubierta, apostando por energías renovables, y la empresa trabaja en un sistema de limpieza y reutilización de envases que reforzará la economía circular, reduciendo residuos y huella de carbono. El compromiso se extiende también al plano social, con políticas activas de mejora de las condiciones laborales y de inclusión de las personas.

Todo ello, además, con el sello de lo producido aquí. Palcanarias reivindica su arraigo canario como valor añadido en un mercado donde el consumidor valora cada vez más saber de dónde vienen los productos que elige. En ese impulso, la campaña ‘Elaborado en Canarias’ de ASINCA ha sido, según reconoce la propia empresa, un aliado fundamental para visibilizar el trabajo industrial local y recordar que fabricar en las islas genera riqueza, empleo y capacidad propia de innovación.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas