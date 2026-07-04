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Un robo de cable provoca retrasos de 25 minutos en la alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía

La incidencia afecta al corredor sur tras daños en la señalización entre Malagón y Ciudad Real, mientras Adif trabaja en la reparación de los circuitos de vía

TOLEDO.- Tren de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla. EFE/ell

TOLEDO.- Tren de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla. EFE/ell / RENFE / EFE

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Ramón Morales

Sevilla

Un robo de cable en Ciudad Real está causando problemas en la señalización ferroviaria en el tramo comprendido entre Malagón y Ciudad Real, una incidencia que está provocando demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Según ha informado InfoAdif a través de su cuenta en la red social X, los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur circulan con retrasos aproximados de 25 minutos.

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Adif ha señalado además que su personal técnico trabaja ya en la reparación de los circuitos de vía dañados para restablecer la normalidad en la circulación ferroviaria.

Fuente: El Correo de Andalucía

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