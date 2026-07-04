Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy sábado en tu municipio

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, tiene el gasoil a 1,315€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Polígono Industrial El Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,318€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Candelaria en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS de Carretera Acceso a Caletillas km 14 tiene la Gasolina 98 a 1,248€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

Hoy, sábado 4 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,248€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS de Candelaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,248€ el litro en Carretera Acceso a Caletillas km 14. En Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 4 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,245€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la estación de TGAS-TU TRÉBOL ofrece la Gasolina 95 a 1,248€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde sale a 1,315€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,318€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,570€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, la estación de servicio PCAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,577€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,455€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,480€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 4 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,449€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,500€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,639€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,739€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,739€ el litro.

El Hierro tiene hoy, sábado 4 de julio, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,559€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Frontera, DISA FRONTERA, en Carretera General Tigaday, donde el litro está a 1,639€.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,709€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,709€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,629€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,629€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,315€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,318€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 4 de julio, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,245€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,248€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,348€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este sábado 4 de julio está en la estación de servicio PCAN a 1,359€ el litro de diésel en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO a 1,389€ el litro de Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,267€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,348€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,370€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,458€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.