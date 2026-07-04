Canarias refuerza la cooperación empresarial y la transferencia del conocimiento con Latinoamérica

Representantes de Femepa y Femete, junto a 10 empresas vinculadas a ambas federaciones, participaron la pasada semana en Colombia en una misión empresarial orientada a fortalecer la cooperación económica, técnica e institucional entre Canarias y el país latinoamericano. La iniciativa se enmarca en el proyecto‚ “Conectando Colombia”, impulsado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, junto con Femepa, Femete y FEDEMETAL–ANDI, con el objetivo de contribuir a la capacitación técnica y profesional de participantes colombianos mediante la transferencia de conocimiento, experiencia y buenas prácticas procedentes del tejido empresarial canario.

Durante cinco jornadas de trabajo en Cartagena y Bogotá, la delegación canaria desarrolló una agenda integrada por encuentros institucionales, foros empresariales, presentaciones corporativas, reuniones individualizadas, espacios de networking y visitas técnicas a organizaciones industriales de referencia en Colombia.

El proyecto ha permitido formar a 16 alumnos colombianos a través de un itinerario especializado de capacitación técnica impartido por especialistas canarios, con dos líneas formativas principales: una masterclass sobre “Building Information Modeling” (BIM), vinculada a la digitalización de procesos constructivos e industriales, y otra sobre soldadura MIG-MAG, orientada al fortalecimiento de competencias en los sectores industrial, metalmecánico y naval.

La misión empresarial cuenta con la participación directa de 10 empresas canarias vinculadas a sectores industriales y técnicos, que han tenido la oportunidad de compartir experiencias, identificar oportunidades de colaboración y conocer de primera mano las capacidades y necesidades del mercado colombiano. Más de 80 empresas colombianas de Cartagena y de Bogotá manifestaron su voluntad de trabajar conjuntamente y generar negocios a ambas orillas del Atlántico.

Uno de los hitos centrales de la agenda ha sido la celebración del Foro Internacional Canarias–Colombia 2026, concebido como espacio de encuentro entre instituciones, organizaciones empresariales y empresas de ambos territorios. Durante el foro, se firmó un Memorando de Entendimiento que establece una hoja de ruta para impulsar futuras actuaciones conjuntas en materia de capacitación técnica, intercambio de conocimiento, fortalecimiento empresarial e internacionalización.

“Enorme oportunidad”

El viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega, destacó “la enorme oportunidad que ofrece Colombia, y Latinoamérica en su conjunto, para la expansión de negocios de las empresas canarias. La transferencia de conocimiento y la experiencia de nuestro tejido productivo en materia de economía azul y metal mecánico son un activo que está siendo positivamente valorado por las empresas colombianas”.

Desde ambas patronales, se subrayó que esta misión representa una oportunidad estratégica para proyectar el conocimiento industrial canario, abrir nuevas vías de cooperación empresarial y reforzar el papel de las organizaciones empresariales como agentes activos de desarrollo económico, formación especializada e internacionalización. El secretario general de Femepa, Juan Carlos Betancor, destacó que “esta misión empresarial demuestra que Canarias tiene conocimiento técnico, experiencia industrial y empresas capaces de aportar valor más allá de nuestro territorio. ‘Conectando Colombia’ es una oportunidad para compartir buenas prácticas, generar alianzas y abrir nuevas vías de cooperación entre el tejido empresarial canario y colombiano”.

Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, subrayó que “la colaboración entre Canarias y Colombia permite avanzar en un modelo de desarrollo basado en la capacitación técnica, la transferencia de conocimiento y la internacionalización de nuestras empresas. Esta misión refuerza el papel de las organizaciones empresariales como puente entre formación, industria y oportunidades de futuro”.

El legado de “Conectando Colombia” va más allá de las actividades desarrolladas durante estos días. El proyecto aspira a consolidar una red estable de relaciones entre instituciones, universidad, organizaciones empresariales y empresas de Canarias y Colombia, basada en el conocimiento compartido, la cooperación técnica y la generación de oportunidades para las personas, las empresas y el desarrollo económico de ambos territorios.