La Seguridad Social cambia las normas: se reduce el plazo para aprobar la pensión a los nuevos jubilados y aumenta las cuantías

La Seguridad Social está agilizando la tramitación de las solicitudes de jubilación, reduciendo los plazos para resolver los expedientes y reconocer las pensiones. Gracias a ello, los futuros pensionistas pueden empezar a cobrar su prestación en menos tiempo, una mejora especialmente importante para quienes dependen de ese ingreso al finalizar su vida laboral.

De enero a junio de 2026, la Seguridad Social ha registrado casi 155.000 nuevas altas de jubilados. Esto significa que el gasto en pensiones ha aumentado notablemente. Gran parte de ellas son de jubilaciones demoradas y voluntarias.

Los nuevos jubilados tienen más pensión porque deciden retrasar el retiro

Muchos trabajadores deciden retrasar su jubilación, una elección que aumenta de forma notable la cuantía de su futura pensión. Esta es una de las razones que explica que algunas prestaciones sean más elevadas, ya que prolongar la vida laboral permite sumar más cotizaciones y acceder a incentivos económicos.

Este retraso en la edad de retiro se ha impulsado desde 2022, cuando la Seguridad Social reforzó los incentivos para quienes optan por demorar su jubilación. Además, las penalizaciones aplicadas a quienes se jubilan antes de la edad ordinaria han llevado a muchos trabajadores a descartar la jubilación anticipada.

Lucía Feijoo Viera

Si el trabajador se acoge a la jubilación demorada, la cuantía de su pensión aumenta automáticamente. La Seguridad Social aplica un incremento adicional del 4% por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Los últimos de la TGSS revelan que la pensión media para las nuevas altas es de 1.652,7 euros al mes, mientras que los que están acogidos al régimen general, cobran una media de 1.763 euros mensuales en pensiones de jubilación.

Cuantía de las pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

Los plazos para resolver la pensión se reducen

Desde la Seguridad Social confirman que la media de tiempo para resolver una pensión de jubilación fue de 8 días durante el mes de mayo. Ese tiempo se ha ido reduciendo, porque en marzo el plazo fue de unos 12 días. Otras pensiones, como la de jubilación, tienen unos 10 días para su resolución.

La Seguridad Social tiene un plazo máximo legal de 90 días para poder resolver un expediente.