Santiago Sesé, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Santiago Sesé Alonso ha sido reelegido este viernes presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife durante la celebración del pleno constituyente de la Cámara, en el que han quedado renovados sus órganos de gobierno para los próximos cuatro años.

El nuevo pleno, integrado por 42 vocales representantes de los distintos sectores económicos de la provincia, ha elegido al Comité Ejecutivo que dirigirá la institución durante este mandato, integrado por 15 miembros, según ha informado la institución cameral en una nota de prensa.

Junto al presidente, el Comité Ejecutivo estará formado por Rodolfo Núñez (Binter Canarias), como vicepresidente primero; Victoria Gona Reyes zález (Las Chafiras), vicepresidenta segunda; Olga María Sanfiel (CEOE Tenerife), vicepresidenta tercera; y Marcos Delgado (Asesoría Ficonte-Grupo Integral) como tesorero.

El órgano incorpora además representantes de las delegaciones camerales de La Palma, La Gomera y El Hierro, reforzando el compromiso de la Cámara con las cuatro islas de la provincia.

Objetivos y balance

Durante su intervención, el presidente cameral ha realizado un balance del mandato anterior, recordando que uno de los principales objetivos era recuperar la utilidad y el protagonismo de la Cámara como una institución cercana, activa y conectada con las necesidades reales del tejido empresarial.

Durante los últimos años, ha añadido, la Cámara habría ampliado significativamente su actividad y su presencia en el tejido empresarial de la provincia, reforzando servicios como el apoyo al emprendimiento, la internacionalización, la formación, la transformación digital, la innovación empresarial, el arbitraje, la FP Dual, la sostenibilidad o el acompañamiento a pymes y autónomos. "Este crecimiento ha permitido consolidar a la institución como uno de los principales interlocutores económicos de Canarias", destaca la institución cameral.

Sesé ha destacado que la Cámara afronta ahora una nueva etapa desde la experiencia acumulada durante los últimos años, con el compromiso de seguir siendo una institución útil para las empresas y un agente activo en el desarrollo económico de Canarias.

La economía canaria

Durante su intervención ha realizado un análisis de la situación económica del Archipiélago. Ha destacado que Canarias continúa mostrando un comportamiento "favorable, con crecimiento económico, creación de empleo y un turismo que sigue siendo uno de los principales motores de la actividad".

No obstante, ha advertido de que la economía comienza a mostrar una moderación en su ritmo de crecimiento, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, las tensiones geopolíticas y el incremento de determinados costes empresariales. En este escenario ha defendido que el gran objetivo de los próximos años ya no debe ser únicamente crecer, sino hacerlo mejor, con una "economía mas competitiva, productiva e innovadora".

"Canarias ha demostrado una enorme capacidad de adaptación. Ahora el reto consiste en transformar ese crecimiento en una economía más productiva, más competitiva y con mayor capacidad para generar valor añadido"

El presidente cameral, Santiago Sesé, ha destacado igualmente el potencial de sectores emergentes como la industria audiovisual, la industria aeroespacial, la economía azul o las energías renovables como oportunidades para avanzar en la diversificación económica del Archipiélago.

Desafíos de Canarias

Sesé ha situado la mejora de la productividad como uno de los grandes desafíos de Canarias. A su juicio, será necesario favorecer el crecimiento empresarial, acelerar la digitalización, impulsar la innovación y facilitar la inversión para que las empresas ganen dimensión, competitividad y capacidad de adaptación.

Ha alertado, además, de las crecientes dificultades para encontrar profesionales cualificados, de la falta de relevo generacional y de la necesidad de atraer y retener talento para que las empresas puedan seguir creciendo.

Asimismo, ha subrayado el impacto que el absentismo laboral ya tiene "en numerosos sectores productivos", afectando a la organización empresarial, incrementando costes y reduciendo la productividad.

Simplificación administrativa

El presidente cameral ha defendido igualmente la "necesidad" de seguir avanzando en la simplificación administrativa y en una mayor seguridad jurídica para favorecer la inversión pública y privada.

Ha reclamado acelerar las inversiones estratégicas que Canarias necesita en materia de vivienda, carreteras, puertos, aeropuertos, energía y ciclo del agua, recordando que la condición insular convierte estas infraestructuras en un factor determinante para la competitividad.

A ello ha sumado la importancia de seguir defendiendo y actualizando el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. "El REF debe seguir siendo una herramienta esencial para compensar nuestras singularidades, pero también debe evolucionar para responder mejor a la realidad económica actual y convertirse en un instrumento cada vez más útil para favorecer la inversión y la competitividad de nuestras empresas", ha señalado.

Refuerzo de presencia

El presidente cameral ha reafirmado este viernes el compromiso de la Cámara con el conjunto de la provincia y aseguró que la institución continuará reforzando su presencia en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

El objetivo, ha dicho, será seguir acercando sus servicios, proyectos e iniciativas a las empresas de cada una de las islas, adaptando las actuaciones a las necesidades específicas de cada territorio.

Santiago Sesé ha situado el nuevo mandato bajo una idea central: reforzar el papel de la Cámara como institución capaz de escuchar a las empresas, generar consensos y anticiparse a los cambios económicos.

En este sentido ha anunciado que la Cámara continuará impulsando programas para favorecer la digitalización, la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad, el emprendimiento y la mejora de la productividad.

Noticias relacionadas

Asimismo, reafirmó la voluntad de seguir trabajando desde la colaboración con el conjunto de las organizaciones empresariales y con las distintas administraciones públicas.