Worten lanza en Canarias una promoción especial: llévate 4 productos y paga solo 3, solo hasta el lunes
Canarias, 1 de julio de 2026 – Worten pone en marcha una nueva promoción en sus 24 tiendas de Canarias y en su web canarias.worten.es, con una mecánica directa y atractiva para el consumidor: llevarse cuatro productos y pagar solo tres
El funcionamiento de la promoción es muy sencillo. El cliente puede elegir cuatro artículos entre miles de productos disponibles en el catálogo y combinarlos libremente. Al pasar por caja, el sistema descontará automáticamente el artículo de menor importe, que se entregará de forma totalmente gratuita. Por ejemplo, al adquirir un frigorífico, una lavadora, una secadora y una televisión, esta última saldrá gratis si es el artículo con el precio más bajo de los cuatro.
La campaña incluye una gran variedad de productos de tecnología, electrodomésticos y equipamiento para el hogar, ofreciendo a los clientes una oportunidad idónea para renovar sus dispositivos o equipar su vivienda con un ahorro directo.
Además, la promoción se complementa con las ya conocidas ventajas adicionales de Worten como el precio mínimo garantizado o el servicio de transporte gratuito en grandes electrodomésticos y televisores de gran pulgada, facilitando así una experiencia de compra cómoda, accesible y completa.
Además, la compañía anima a los clientes a sumarse a la comunidad de Worten Soluciona solicitando su tarjeta totalmente gratuita en cualquier establecimiento, un programa cuyos miembros son siempre los primeros en enterarse de promociones exclusivas, descuentos especiales y beneficios en tecnología y hogar.
Con esta campaña, que estará disponible únicamente hasta el próximo lunes 6 de julio en las 24 tiendas del archipiélago y en su web, Worten refuerza su apuesta por el ahorro de las familias canarias.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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