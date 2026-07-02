La sudafricana The Refinery abrirá en Canarias un estudio de posproducción al amparo de la ZEC

Canarias consolida su posición como uno de los principales polos audiovisuales de España con la llegada de la multinacional sudafricana The Refinery, que instalará un estudio de posproducción en el Archipiélago acogido a la Zona Especial Canaria (ZEC), el régimen fiscal que permite tributar al 4% en el Impuesto sobre Sociedades a empresas que desarrollan actividades consideradas estratégicas.

La implantación forma parte de una operación de inversión conjunta de 25 millones de euros anunciada este miércoles por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en colaboración con el grupo audiovisual sudafricano Known Associates Group (KAG).

La división española de The Refinery contará con dos estudios, uno en Canarias y otro en el País Vasco, dentro de un proyecto dotado con ocho millones de euros, de los que la SETT aportará 3,9 millones de euros, equivalente al 49% del capital.

El estudio canario estará especializado en servicios de posproducción y permitirá que parte de estos procesos, que habitualmente se externalizan a otros países, puedan realizarse desde España. La iniciativa persigue reforzar la cadena de valor del sector audiovisual y aumentar el control creativo y económico de las producciones.

La elección de Canarias vuelve a situar al Archipiélago en el radar de las grandes compañías internacionales del sector. A los incentivos fiscales específicos para la producción audiovisual se suma el atractivo de la Zona Especial Canaria, que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales instrumentos para captar inversiones de alto valor añadido vinculadas a la economía digital y las industrias creativas.

Un ecosistema cada vez más atractivo

La llegada de The Refinery no constituye un hecho aislado. En los últimos años, Canarias ha ido consolidando un ecosistema especializado en animación, efectos visuales y servicios para la industria audiovisual que atrae tanto nuevas implantaciones como operaciones corporativas de alcance internacional.

Uno de los ejemplos más recientes fue la entrada del estudio británico de efectos visuales DNEG en la empresa grancanaria Ánima Kitchent, una operación respaldada por la SETT destinada a impulsar el crecimiento del estudio de animación con sede en Las Palmas de Gran Canaria, ampliar su capacidad de producción y desarrollar nuevas propiedades intelectuales.

Aunque en aquel caso se trató de la adquisición de una empresa ya implantada en las Islas y ahora de la llegada de un nuevo operador internacional, ambas operaciones evidencian el creciente peso que está adquiriendo Canarias en los segmentos de mayor valor añadido de la industria audiovisual.

The Refinery forma parte de Known Associates Group (KAG), uno de los principales grupos audiovisuales africanos, con actividad en toda la cadena de valor del sector, desde la producción y la financiación hasta la distribución y la exhibición cinematográfica. La inversión privada en el proyecto procede de la sociedad Sinobukhosi, mientras que la operación se enmarca en la segunda fase del Plan España Hub Audiovisual, impulsado por el Gobierno central para atraer inversión internacional al sector.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas