El motor turístico ya no da para más: se estancan los visitantes y el gasto

El turismo se estanca. Ni el aumento del gasto turístico ni la caída en la llegada de visitantes impulsan al principal motor económico de las Islas. El dinero que los turistas desembolsan ha subido un 2,4%, algo positivo, si bien la verdadera lectura no lo es tanto. El caso es que la inflación, que mide el coste de la vida –lo que les cuesta a las familias pasar el mes pero también a las empresas– se ha incrementado un 3,2%, es decir, en términos gruesos, los costes suben ocho décimas más que los ingresos. El saldo es, por tanto, negativo. “Si subimos los ingresos, pero los costes suben más, somos menos rentables”, asegura el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José Mañaricúa.

La apuesta de un turismo más sostenible, en el que la llegada de turistas baja y su gasto es mayor, es inviable para los expertos del sector. “Si hay una caída de visitantes va a ser imposible mantener los ingresos”, advierte Mañaricúa. En esta línea, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el último informe sobre gasto y llegada de turistas internacionales de mayo. El estudio dibuja una estampa similar a la del año pasado pero da señales de un turismo gripado.

Solo en el quinto mes del año el gasto ascendió a 1.555,21 millones de euros, un 2,4% más, mientras que el número de turistas alcanzó los 1.070.492 millones, lo que se traduce en una caída del 0,53%. Por partes. El gasto aumenta, en términos absolutos, en 36.000 euros. Pero si los precios, los salarios, los suministros y otros costes empresariales crecen más rápido –como, de hecho, lo están haciendo– la rentabilidad del sector se reduce. Dicho de otra manera: por cada 100 euros de gasto turístico, el sector ingresó en mayo 2,40 euros más que un año atrás, pero sus costes aumentan en torno a 3,20 euros. La diferencia (esos 80 céntimos por cada 100 euros), refleja una pérdida de beneficio real para las empresas turísticas.

Por otro lado, la caída del número de llegadas en mayo ha sido ligera, del 0,53%. Por lo que, se interpreta que "va a ser un verano similar", anota el presidente de la FEHT. La reducción equivale a 5.704 personas menos que en el mismo mes de 2025 y toma resuello del desplome del 8,3% que experimentó, tan solo un mes antes, en abril. Detrás de este estancamiento hay un contexto geopolítico complejo además de un historial de récord. Canarias se ha consolidado, sin lugar a dudas, como una potencia turística mundial, que el año pasado batió récord con un total de 18,4 millones de visitantes. Es por esto que el sector dibuja un techo que ya ha rozado. Atrás quedan los años de plusmarca y es el turno de la estabilidad.

Preocupación por el contexto internacional

Detrás de estos datos también pesa la evolución de la economía alemana. Aunque el PIB de la primera hacienda de la zona euro creció un 0,3% intertrimestral en el primer trimestre, el avance se produce en un escenario de debilidad, marcado por las dudas sobre su capacidad de recuperación y por la preocupación del Consejo Alemán de Expertos Económicos ante una posible ralentización. El dato no es menor para Canarias. Alemania, junto con Reino Unido, figura entre los principales mercados emisores de turistas hacia el Archipiélago. Y cuando la economía se enfría en origen, el bolsillo se resiente en destino.

Además se suma la crisis de Ormuz, tras la guerra que inició Estados Unidos en Irán, y el consecuente encarecimiento de los combustibles y la cadena productiva del Archipiélago. A raíz de este conflicto los costes de los carburantes y, por ende, de la alimentación se han disparado. La situación geográfica de las Islas obliga a depender del transporte, no solo para la entrada y salida de turistas, sino también para el suminsitro de recursos. En la práctica, esto significa que los hoteles y empresas turísticas afrontan mayores costes operativos en un momento en el que el gasto turístico no crece al mismo ritmo que la inflación.

En cambio, el turismo peninsular va en otra dirección. Su ubicación continental, el peso del turismo interno y una menor dependencia del mercado alemán lo alejan de la coyuntura canaria. De esta manera, los datos más recientes del INE marcan un gasto turístico que superó el récord de 50.257 millones de euros entre enero y mayo, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2025. Asimismo, tan solo en este último mes el gasto ascendió a 13.553 millones, un 10,9% más, y el número de turistas superó los 10,3 millones, un 9,5% más. En este sentido, al otro lado del mapa, el modelo turístico español muestra una mayor capacidad de resistencia (o no tantos elementos en su contra). Se beneficia de una dependencia superior del viajero nacional, que no necesita el avión para desplazarse, y de una menor exposición a los mercados emisores más afectados por la incertidumbre internacional.