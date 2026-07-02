Los mejores precios de gasolina y diésel en Santa Cruz de Tenerife este jueves 2 de julio

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 2 de julio, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,348€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,348€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,318€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 95 a 1,248€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,248€.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 2 de julio, está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL, donde está a 1,248€ el litro. La otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, a 1,248€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el diésel está a 1,318€ el litro. La segunda mejor opción está en Adeje, a 1,318€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,348€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,348€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,449€ el litro, seguida por la estación DISA de Avenida los Indianos del municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,508€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,455€ el litro. La segunda opción más barata es la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 en Puntagorda a 1,500€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Santa Cruz de la Palma, en la estación de servicio DISA en Avenida los Indianos, a 1,578€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida Los Sauces, 40 de San Andrés y Sauces a 1,578€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,739€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,739€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy jueves 2 de julio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,559€ el litro. La otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, a 1,639€ el litro en la estación DISA FRONTERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,639€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,719€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,629€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,629€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,709€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,709€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,348€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en CALLE PANAMÁ, 9.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 2 de julio, está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,248€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El diésel más barato está en TGAS-TU TRÉBOL, a 1,318€ el litro, situada en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 1,319€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,458€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Lázaro López, 6, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,359€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,408€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,267€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [02/07/2026 8:12:19]