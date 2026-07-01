¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy miércoles?

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,248€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta de Tenerife situada en el municipio de Adeje con un precio de 1,248€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta del municipio de Adeje.

Hoy miércoles 1 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,348€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,348€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

Tenerife tiene hoy, miércoles 1 de julio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,248€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Adeje, TGAS-TU TRÉBOL, en Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde el litro está a 1,248€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo tiene un precio de 1,318€ el litro.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,348€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,348€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,455€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,500€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, a la gasolinera DISA, donde el litro está a 1,578€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, en la DISA, que está a 1,578€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 1 de julio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,449€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, a 1,508€ el litro en la estación DISA.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,739€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,739€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 1 de julio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,559€ el litro. La otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, a 1,639€ el litro en la estación DISA FRONTERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,639€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,719€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 1 de julio, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,629€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,629€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,669€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,669€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,709€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,709€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 1 de julio, está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,248€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,348€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en CALLE PANAMÁ, 9.

El diésel más barato está en TGAS-TU TRÉBOL, a 1,318€ el litro, situada en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,329€ el litro en Gasóleo A en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio PCAN de Calle Lázaro López, 6 ofrece el gasoil a 1,359€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,408€ el litro en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, miércoles 1 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,348€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,370€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SHELL LA LAGUNA también ofrece la Gasolina 98 a 1,419€ el litro en Avenida Calvo Sotelo.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [01/07/2026 8:12:26]