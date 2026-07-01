Es oficial en el SEPE: este país europeo busca trabajadores españoles con sueldos de hasta 3.500 euros al mes y sin exigir el idioma desde el primer día

Los jóvenes que acaban de terminar la universidad y buscan su primer empleo tienen la oportunidad de dar el salto al extranjero. Un país europeo está buscando profesores y ofrece salarios de hasta 3.500 euros al mes, además de unas condiciones laborales muy atractivas. Para muchos recién graduados, se trata de una oportunidad ideal para adquirir experiencia internacional e iniciar su carrera profesional. Los interesados, podrán disfrutar de paisajes únicos y auroras boreales.

Encontrar un empleo estable en España no siempre es fácil, y más, cuando tienes que preparar una oposición. Muchos profesionales encadenan contratos temporales o perciben salarios muy inferiores a los que se pagan en otros países europeos.

Puedes acceder a esta oferta de empleo a través del SEPE / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Por ello, una oferta de trabajo impulsada a través de la red europea de empleo EURES, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), está despertando un gran interés entre quienes buscan desarrollar su carrera fuera de España.

Finlandia ofrece oportunidades únicas para los educadores infantiles

El país que necesita incorporar nuevos profesionales es Finlandia, donde la escasez de educadores ha llevado a las administraciones a buscar candidatos para cubrir vacantes, especialmente en escuelas infantiles. Las ofertas contemplan salarios de entre 3.000 y 3.200 euros brutos mensuales, además de contratos indefinidos, un amplio programa de apoyo para facilitar el traslado y bonos de hasta 550 euros para cubrir las necesidades de los seleccionados.

Una vista de Helsinki, capital de Finlandia. / Shutterstock

El sistema educativo finlandés atraviesa desde hace años un déficit de profesionales, especialmente en la etapa de Educación Infantil. Cada vez es más complicado cubrir todas las plazas necesarias para cumplir las ratios de alumnos por docente establecidas por la legislación del país.

Ante esta falta de personal, las autoridades educativas y diversas redes de escuelas han ampliado la búsqueda de trabajadores a otros países de la Unión Europea, entre ellos España. El objetivo es incorporar docentes cualificados que puedan integrarse en los centros mientras aprenden el idioma y se adaptan al sistema educativo finlandés.

Condiciones que ofrece Finlandia a los candidatos

Las ofertas incluyen un paquete de condiciones pensado para facilitar el cambio de país y reducir las dificultades habituales que supone emigrar. Entre las principales ventajas destacan:

Contrato indefinido a jornada completa.

a jornada completa. Salario bruto de entre 2.926 y 3.139 euros mensuales , que puede superar los 3.200 euros en función de la experiencia.

de entre , que puede superar los en función de la experiencia. Un sueldo aproximado de 2.400 a 2.500 euros netos al mes , una vez aplicados los impuestos finlandeses.

, una vez aplicados los impuestos finlandeses. Ayudas para la búsqueda de alojamiento.

Apoyo económico para los gastos iniciales de desplazamiento y reubicación.

Formación gratuita de idioma antes y después de incorporarse al puesto.

El programa pretende que el cambio de residencia resulte lo más sencillo posible para los nuevos trabajadores.

Además, esta oferta no exige conocer finés antes de viajar. Eso sí, los aspirantes deben acreditar un nivel B2 de inglés, que será el idioma utilizado durante el proceso inicial de adaptación.

El programa financia un curso intensivo de entre nueve y diez meses antes de la incorporación y mantiene la formación lingüística una vez el profesor ya trabaja en el centro educativo.

Requisitos para acceder al puesto

Para poder optar a estas vacantes es necesario cumplir varios requisitos básicos:

Disponer del Grado en Magisterio de Educación Infantil o una titulación equivalente.

o una titulación equivalente. Contar con un nivel intermedio-alto de inglés.

Mostrar disposición para aprender finés.

Adaptarse a un entorno cultural y educativo diferente.

Finlandia busca profesores de educación infantil / GPOINTSTUDIO. FREEPIK

El título universitario español deberá ser reconocido oficialmente por las autoridades finlandesas mediante el procedimiento de homologación, un trámite administrativo que permite ejercer posteriormente en cualquier centro educativo del país.

La elección de profesionales españoles no es casual. Por un lado, las universidades españolas gradúan cada año a numerosos maestros especializados en Educación Infantil con una sólida preparación académica. Por otro, muchos de esos titulados encuentran dificultades para acceder a empleos estables o bien remunerados dentro del mercado laboral español.

Ese contraste convierte a España en uno de los principales países donde Finlandia busca nuevos educadores. Además, al tratarse de dos Estados miembros de la Unión Europea, los procesos de contratación y reconocimiento profesional son mucho más ágiles que si los candidatos procedieran de terceros países.