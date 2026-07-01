Desde hoy es oficial en la UE: entra en vigor la tasa de 3 euros para las compras en Shein, Temu o AliExpress

A partir hoy, 1 de julio de 2026, los consumidores tendrán que pagar una tasa adicional de tres euros por tipo de producto cuando compren en Shein, Temu, AliExpress o similares. La Unión Europea aprobó el año pasado que se acabase con la exención aduanera a algunos paquetes, creando un nuevo sistema de gravamen para los envíos comerciales procedentes de países extracomunitarios que tengan un valor inferior a 150 euros.

Los pedidos de estas plataformas sufrirán los recargos / HANNIBAL HANSCHKE / EFE

Desde hoy, se aplicará un derecho de aduana fijo de 3 euros, con el objetivo de reducir la ventaja competitiva de las grandes plataformas de comercio electrónico radicadas fuera de la UE y reforzar el control sobre las importaciones de bajo valor.

La tasa no se aplica por paquete, sino por cada tipo de producto

La forma en la que se calcula el nuevo derecho de aduana es compleja. La normativa establece que el importe se aplica por cada línea de declaración aduanera, es decir, por cada categoría distinta de producto incluida en un mismo envío.

Esto significa que el coste dependerá del contenido del pedido. Por ejemplo:

Cinco camisetas iguales: 3 euros.

3 euros. Una camiseta y unos auriculares: 6 euros.

6 euros. Un reloj, una gorra y dos pantalones: 9 euros.

Por tanto, cuanto mayor sea la variedad de artículos adquiridos, mayor podrá ser el importe del nuevo gravamen. Además, este recargo es independiente del IVA.

Las plataformas deberán incluir el importe antes del pago

La intención de Bruselas es evitar que el comprador se encuentre con cargos inesperados cuando el paquete llegue a su domicilio. Por ello, las plataformas deberán calcular este nuevo derecho de aduana e incorporarlo al precio final antes de que el consumidor confirme la compra.

Señal de una aduana en un punto fronterizo entre Portugal y España. / ED

Según las instituciones europeas, aproximadamente el 93 % del comercio electrónico que entra en la Unión Europea se realiza mediante operadores inscritos en la ventanilla única para las importaciones (IOSS).

El objetivo es frenar la avalancha de paquetes procedentes de China

La medida responde al enorme crecimiento del comercio electrónico internacional durante los últimos años. Solo desde China, llegan a diario millones de pequeños envíos con un valor inferior a 150 euros, una situación que, según la Unión Europea, provoca varios problemas:

Competencia desigual frente a los comercios establecidos dentro de la UE.

frente a los comercios establecidos dentro de la UE. Mayor dificultad para controlar productos que puedan incumplir las normas europeas de seguridad.

que puedan incumplir las normas europeas de seguridad. Incremento del fraude aduanero, especialmente mediante el fraccionamiento artificial de compras para evitar tributar.

Bruselas considera que este sistema permitirá reforzar los controles sin paralizar el comercio electrónico. Aunque el mayor impacto recaerá sobre las plataformas chinas, el nuevo derecho de aduana no está dirigido exclusivamente a ese país. La normativa afecta a todos los envíos procedentes de países que no forman parte de la Unión Europea, entre ellos:

China.

Reino Unido.

Estados Unidos.

Japón.

Corea del Sur.

India.

Suiza.

Noruega.

Andorra.

Turquía.

Sin embargo, las compras enviadas desde cualquiera de los 27 Estados miembros de la Unión Europea seguirán circulando sin este nuevo gravamen.

Paises afectados por la tasa de 3 euros / ED

También afectará a Canarias

La aplicación del nuevo sistema no se limita a la Península. Pese a contar con un régimen fiscal propio, Canarias también deberán aplicar este derecho de aduana cuando el envío proceda de un país situado fuera de la Unión Europea.

El nuevo derecho de aduana está previsto que permanezca vigente hasta el 1 de julio de 2028, momento en el que entrará plenamente en funcionamiento el nuevo sistema europeo de gestión aduanera. Cuando ese modelo esté operativo, desaparecerá el gravamen fijo de 3 euros y los productos comenzarán a tributar con el arancel ordinario que corresponda a cada mercancía, eliminándose definitivamente la actual franquicia para los envíos de bajo valor.