Confirmado por la Seguridad Social: 723 euros mensuales es el limite del Gobierno para cobrar el IMV para las personas que vivan solas o con sus padres

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas sociales en España. En la actualidad, la Seguridad Social protege con esta prestación a más de 2,5 millones de personas y alcanza a más de 800.000 hogares. Aun así, muchos ciudadanos desconocen que pueden tener derecho a cobrarla, porque el Gobierno permite acceder al IMV incluso a personas con ingresos mensuales de 723 euros, siempre que cumplan los requisitos, porque cobrar un sueldo bajo no significa quedarse automáticamente sin ayudas públicas.

El Gobierno creó el IMV pensando en miles de trabajadores con contratos a tiempo parcial o personas con ingresos muy bajos, porque quienes ganan menos de 723,60 euros mensuales pueden considerarse como que están en una situación de vulnerabilidad económica. Cuando ocurre esto, están en el derecho de pedir la prestación.

No todos los beneficiarios del IMV cobran lo mismo

A diferencia de otras prestaciones, el IMV no es una ayuda con una cuantía fija para todos los beneficiarios. El sistema funciona mediante un mecanismo de renta diferencial, por el que el Estado calcula cuánto dinero necesita cada hogar para alcanzar el mínimo de ingresos garantizado por la normativa. En 2026, la renta garantizada para un adulto que vive solo asciende a 733,60 euros mensuales. La legislación establece que una persona puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital cuando sus ingresos medios del ejercicio anterior sean inferiores, al menos en 10 euros, a esa cantidad. Pese a esto, cumplir este requisito no implica que la Administración vaya a ingresar automáticamente 733,60 euros cada mes.

El funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital se basa en un principio sencillo: la Seguridad Social únicamente abona la cantidad necesaria para completar los ingresos del beneficiario hasta alcanzar el mínimo garantizado.

Colas delante de las oficinas de la Seguridad Social del Raval para pedir información sobre como pedir la ayuda del ingreso mínimo vital, esta mañana. / periodico

Por ejemplo, si una persona cobra 400 euros al mes, el IMV no añade otros 733,60 euros. En ese caso, la prestación sería de 333,60 euros mensuales, de forma que el total de ingresos alcance los 733,60 euros previstos para un adulto que vive solo. Este sistema permite adaptar la ayuda a la situación económica real de cada solicitante.

Las cuantías cambian según las personas que vivan en el hogar

La renta garantizada aumenta conforme crece la unidad de convivencia. El límite económico también es superior para las familias con varios miembros. Las cuantías garantizadas durante 2026 son:

1 adulto: 733,60 euros al mes.

2 personas: 953,68 euros.

3 personas: 1.173,76 euros.

4 personas: 1.393,84 euros.

5 personas o más: 1.613,92 euros.

Además, las familias monoparentales y aquellas en las que alguno de sus miembros tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65 % pueden percibir un complemento adicional del 22 %, incrementando la cuantía garantizada.

Los mayores de 23 años también pueden solicitar el IMV aunque vivan con sus padres

La Seguridad Social también ha aclarado recientementeque los jóvenes mayores de 23 años pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital aunque compartan vivienda con sus padres, siempre que acrediten que constituyen una unidad económica independiente.

El autobús del Ingreso Mínimo Vital. / EFE

Para ello deberán demostrar que no están casados ni inscritos como pareja de hecho, que no forman parte de otra unidad de convivencia y que mantienen independencia económica respecto a sus padres.

Otro requisito imprescindible consiste es presentar cada año la Declaración de la Renta, incluso cuando los ingresos sean muy reducidos o inexistentes.

La Agencia Tributaria facilita esa información a la Seguridad Social para verificar que el beneficiario continúa cumpliendo los requisitos económicos exigidos para mantener el derecho al Ingreso Mínimo Vital. No presentar el IRPF puede dar lugar a la suspensión o incluso a la pérdida de la prestación.