La economía canaria pierde vigor y continúa amenazada por la baja productividad

Entre los años 2017 y 2025, la productividad de los trabajadores europeos creció un 2,3%. La de España, sin embargo, cedió ocho décimas y la de Canarias directamente se despeñó al perder 3,4 puntos. Este es uno de los principales problemas que ha puesto sobre la mesa la Confederación Canaria de Empresarios este lunes durante la presentación de su Informe Anual de la Economía Canaria 2025.

"Las cosas van bien, pero no tan bien", ha resumido el secretario general de la patronal de Las Palmas, José Cristóbal García, para describir los riesgos que no logra ocultar un crecimiento sólido del producto interior bruto (PIB) del Archipiélago. Porque lo cierto es que la economía de las Islas avanzó el pasado año un 3,6%, muy por encima del 2,8% estatal y a pesar de enfrentarse a "un contexto externo desfavorable que estuvo marcado por la proliferación de nuevos focos de incertidumbre", tal y como destaca el resumen del informe hecho público.

Peso de los servicios

¿Por qué esa mayor pérdida de productividad de los trabajadores de las Islas? García, también vicepresidente ejecutivo de la organización empresarial de la provincia oriental, ha aludido entre otros factores, a una "estructura productiva" en la que los servicios aportaron el 86,3% a la conformación del valor añadido bruto (VAB) de la comunidad autónoma en el pasado ejercicio. El pequeño tamaño del tejido empresarial -"solo 187 empresas cuentan con más de 250 trabajadores", ha explicado José Cristóbal García- acusa con mayor intensidad los cambios que afectan a la estructura de costes de los negocios.

Desde ese punto de partida, un "incremento de los costes laborales del 3,7%" durante el último año y del 18,9% desde 2021, lastra la productividad, además de atentar contra la misma creación de empleo. Es la buena salud que muestra el mercado laboral la que evita que haya una traslación negativa de esa escasez productiva al conjunto de la economía. También la imposibilidad de "cubrir las vacantes", contribuye a la resta. La situación "hipoteca el futuro", ha zanjado el vicepresidente ejecutivo de la CCE.

Absentismo laboral

El presidente de la organización, Pedro Ortega -este martes renovará en el cargo para un segundo mandato-, ha añadido la merma que genera un "absentismo" laboral que se ha convertido en los últimos años en uno de los principales caballos de batalla de las organizaciones empresariales. Las 471.777 bajas del pasado año -un 19,1% más que en 2024; un 132,4% si se comparan con 2021- son una "cifra insostenible", a decir de la CCE.

Está por delante el País Vasco, "pero con mucha mayor productividad", ha matizado García, quien ha lamentado que la duración de los procesos de baja médica supere en Canarias a la del conjunto del Estado -44,9 días frente a 38,9- y que el porcentaje de aceptación de las propuestas de alta que emiten las mutuas se quede en el 31%, veinte puntos por debajo del conjunto del país. Todo ello ha llevado al vicepresidente ejecutivo a poner el dedo sobre el "déficit" que supone contar con "solo 23 inspectores médicos" en todo el Archipiélago.

(Habrá ampliación)