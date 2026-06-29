La Ley de Propiedad Horizontal, en los artículos 9 y 17, lo hacen oficial: la comunidad de propietarios puede entrar en tu vivienda para hacer obras que afecten al edificio

La Ley de Propiedad Horizontal regula el funcionamiento de las comunidades de vecinos, así como los derechos y obligaciones de los propietarios. Entre esas obligaciones se incluye permitir el acceso a una vivienda privada cuando sea necesario realizar obras de conservación, reparación o mejora que afecten al conjunto del edificio y para las que el inmueble resulte imprescindible.

Esto ocurre cuando una comunidad de propietarios aprueba una obra que afecta a elementos comunes del edificio, algunos vecinos pueden verse obligados a permitir la entrada de operarios en su vivienda.

Esto es lo que ocurre cuando la comunidad aprueba una reforma que afecta al edificio / MARTA G. BREA / FDV

El artículo 17 de la LPH regula cómo las juntas de propietarios deben llevar a cabo esta acción. Una vez que la junta adopta el acuerdo con la mayoría legalmente exigida, la decisión resulta obligatoria para todos los propietarios, incluso para quienes votaron en contra o no asistieron a la reunión.

Las obras en una vivienda privada se pueden hacer para sustituir una bajante, instalar un ascensor o poner el aislamiento de la fachada.

El artículo 9 habla de las obligaciones del propietario

La obligación de abrir la puerta al personal encargado de ejecutar esos trabajos se encuentra en el artículo 9 de la LPH. Aquí se establece que los propietarios deben permitir el acceso a su vivienda cuando sea imprescindible para realizar reparaciones o actuaciones necesarias para el mantenimiento del inmueble.

Sin embargo, la posibilidad de acceder a un domicilio no es ilimitada. Muchas sentencias judiciales han dejado claro que la comunidad solo puede exigir la entrada cuando no exista otra alternativa técnica razonable para ejecutar la obra.

Si los trabajos pueden realizarse desde zonas comunes, patios o mediante trabajos verticales, aunque ello suponga un mayor coste económico, la comunidad no puede imponer el acceso al interior de la vivienda.

Además, el propietario debe recibir un aviso previo y la ocupación del inmueble debe limitarse al tiempo estrictamente necesario para realizar la intervención.

La comunidad debe indemnizar los daños

La Ley de Propiedad Horizontal también protege al propietario afectado. Si la ejecución de la obra provoca desperfectos, la comunidad está obligada a dejar la vivienda en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de comenzar los trabajos.

Esto incluye desde reparar paredes a asumir cualquier otro daño derivado de la actuación. En situaciones más graves, si la vivienda resulta temporalmente inhabitable, el afectado puede reclamar la correspondiente indemnización por los perjuicios ocasionados.

Si un propietario se niega injustificadamente a permitir el acceso cuando la obra es imprescindible, la comunidad puede acudir a los tribunales para solicitar una orden judicial que autorice la entrada. En caso de que el juez dé la razón a la comunidad, el vecino también podría verse obligado a asumir las costas del procedimiento e incluso los sobrecostes generados por el retraso de la obra.