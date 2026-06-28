Tenerife: la Gasolina 95 más barata se vende este domingo a 1,249€ el litro en Santa Cruz de Tenerife

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,249€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,249€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Adeje, AVENIDA DE AYYO, 16 en la isla de Tenerife, a 1,319€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,329€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Hoy domingo 28 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9. En Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 28 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9 a la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Adeje, estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, donde sale a 1,319€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,329€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,455€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,500€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 28 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,449€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,510€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,580€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Puntallana, Carretera General km 8, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,589€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

El Hierro tiene hoy, domingo 28 de junio, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,569€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Frontera, DISA FRONTERA, en Carretera General Tigaday, donde el litro está a 1,639€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,739€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,739€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,657€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,669€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,629€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,629€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,709€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,709€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,349€ el litro.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE PANAMÁ, 9, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,249€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este domingo 28 de junio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,329€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 1,359€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,370€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,478€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,389€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,399€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 28 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,267€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/06/2026 8:20:24]