Pocas empresas del tejido industrial canario pueden presumir de haber acompañado al archipiélago durante casi medio siglo de transformación urbana y económica. Diasan es una de ellas.

Con sede en Arucas y delegación en Tenerife, esta compañía de capital íntegramente canario cumple cuarenta y cinco años de actividad ininterrumpida en la comercialización, instalación y mantenimiento de puertas automáticas, lo que la sitúa como uno de los operadores de mayor arraigo y solvencia del sector en las islas.

Diasan: cuatro décadas abriendo paso a la automatización en Canarias / Asinca

Su modelo de negocio abarca cinco líneas complementarias: puertas automáticas para uso residencial, comercial e industrial; carpintería de aluminio; control de acceso y automatismos; y un servicio técnico con cobertura en todo el archipiélago. Esta última línea constituye uno de sus principales activos frente a operadores sin implantación local: respuesta técnica rápida, conocimiento del entorno insular y soporte postventa cercano.

La solidez operativa se sustenta en un sistema de gestión certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2015, que garantiza procesos estandarizados, trazabilidad y mejora continua, siempre respaldados por el cumplimiento riguroso de los plazos comprometidos.

Diasan avanza de forma progresiva hacia una operativa cada vez más respetuosa y sostenible con el entorno, incorporando nuevas prácticas en materia de eficiencia energética

En el plano social, Diasan ha construido una cultura corporativa donde la seguridad ocupa el primer lugar, reforzada por formación continua, conciliación e inclusión y un canal ético activo. Su plan de igualdad impulsa la incorporación de mujeres en perfiles técnicos históricamente masculinizados, en un entorno laboral que valora la diversidad como fuente de competitividad.

Diasan: cuatro décadas abriendo paso a la automatización en Canarias / Asinca

La sostenibilidad ambiental completa el perfil de la compañía, destacando la optimización de desplazamientos entre islas, reciclaje de materiales metálicos y un producto que mejora el aislamiento térmico de los edificios, reduciendo pérdidas energéticas y avanzando hacia una operativa cada vez más responsable con el territorio insular. Consciente de la fragilidad del ecosistema insular, Diasan incorpora nuevas prácticas en materia de eficiencia.

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Un compromiso que no es ajeno a su modelo de empresa arraigada en Canarias, reinvirtiendo en Canarias y mirando al futuro desde Canarias.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas