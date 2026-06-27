La gasolina 95 más barata de Santa Cruz de Tenerife este sábado se encuentra en la capital a 1,249 euros

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Adeje, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, tiene el gasoil a 1,319€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,329€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, sábado 27 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, CALLE PANAMÁ, 9, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16 en el municipio de Adeje a 1,319€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,329€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,349€ el litro.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,249€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,455€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,500€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 27 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,449€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,510€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,580€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Puntallana, Carretera General km 8, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,589€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,739€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,739€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,657€ el litro.

El Hierro tiene hoy, sábado 27 de junio, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,569€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Frontera, DISA FRONTERA, en Carretera General Tigaday, donde el litro está a 1,639€.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy sábado 27 de junio, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,629€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,629€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,669€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,669€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,709€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,709€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, sábado 27 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,329€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,359€ el litro en la estación GMOIL en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en PCAN, a 1,408€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,409€ el litro en Gasóleo A en Calle Lázaro López, 6.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,370€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,478€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 27 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,267€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [27/06/2026 8:15:59]