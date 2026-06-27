El error de dirigir las marcas a ritmo de trimestre

Sabemos que aprender no consiste en encadenar exámenes. Si a un alumno se le evaluara cada día, probablemente sabría cómo aprobar, pero no necesariamente aprendería los conceptos. Algo parecido ocurre con muchas marcas. Se construyen lentamente: requieren tiempo, coherencia, continuidad e inversiones acumuladas. Sin embargo, se siguen gestionando como si cada trimestre fuera un examen final. Y ahí aparece la paradoja: sabemos cómo se construyen las marcas, pero no siempre las gestionamos en consecuencia. ¿Por qué seguimos evaluando en meses lo que tarda años en consolidarse?

El problema no es puntual, es estructural: las organizaciones operan con sistemas que incentivan el corto plazo por encima de la creación de valor a largo plazo. Hoy podemos medir con enorme precisión lo que ocurre en el corto plazo: clics, conversiones, ventas. Los datos llegan en tiempo real y los resultados son visibles, comparables y defendibles. Frente a eso, el impacto de marca es más difuso, más lento y más difícil de aislar. Esa asimetría no es menor: condiciona qué decisiones se toman, cómo se justifican y, con el tiempo, hacia dónde se orientan los recursos. Porque lo que se mide mejor, pesa más y es más fácil de incentivar y premiar.

Muchas firmas miden al milímetro aspectos como la respuesta a promociones, pero no si están banalizando su posicionamiento

En los últimos años, esta lógica se ha intensificado. La inteligencia artificial permite producir más contenido, testar variantes y ajustar campañas en tiempo real. La eficiencia es evidente. A esto se suma un cambio de comportamiento: en entornos digitales, la elección es constante, la atención escasa y la decisión más impulsiva. La marca no importa menos, pero lo inmediato gana terreno.

En este contexto, hay un elemento que sí depende de la gestión, incluso bajo presión de corto plazo: la coherencia. Si las decisiones tácticas cambian, pero el mensaje, el posicionamiento y los códigos de marca se mantienen coherentes, el corto plazo deja de erosionar la percepción de valor y el price power, actuando como hilo conductor que permite que incluso las acciones orientadas al resultado inmediato contribuyan, aunque sea de forma incremental, a la fortaleza de la marca.

Optimizar campañas no equivale a construir marca. Automatizar tampoco implica decidir mejor. Cuando el foco se desplaza hacia el corto plazo, aparecen efectos que no siempre entran en la medición. Por ejemplo, el Black Friday, el Cyber Monday, las rebajas de enero, las de verano, las segundas y terceras rebajas, promociones del Día del Padre, del Día de la Madre... todas estas promociones constantes enseñan al consumidor a esperar descuentos: compra cuando hay oferta, adelanta parte del consumo y pospone la siguiente compra hasta la próxima rebaja. En apariencia, las ventas responden. Pero parte de ese crecimiento no refleja demanda nueva, sino consumo anticipado. Mientras tanto, el precio gana centralidad y la marca se debilita.

Proceso paulatino

No ocurre de golpe. De hecho, puede pasar desapercibido mientras las métricas inmediatas acompañan. Muchas organizaciones miden al milímetro la captación, la respuesta a promociones o el retorno semanal de la inversión, pero no observan con la misma disciplina si están banalizando su posicionamiento, acostumbrando al cliente al descuento o debilitando atributos que luego cuesta años recuperar.

El problema emerge más tarde, cuando subir precios o reducir promociones deja de ser viable sin castigar ventas. En paralelo, la falta de coherencia en mensajes y decisiones acelera ese deterioro: cada acción optimizada por separado puede funcionar, pero, en conjunto, el riesgo de diluir la identidad de la marca es alto.

¿Cómo intentar equilibrar las dos lógicas? Las estrategias que combinan construcción de marca y activación generan mejores resultados. Como señalan Peter Field y Les Binet en The long and the short of it, el crecimiento sostenido depende de equilibrar ambas palancas: la marca impulsa la demanda futura y mejora la eficiencia del corto plazo, mientras que la activación convierte esa demanda en ventas.

Todo aquello que no se mide, o que no se puede defender en el corto plazo, tiende a desaparecer de la conversación

Lógicas integradas

En la práctica, esto se traduce en estrategias que mantienen una idea de marca reconocible en el tiempo mientras la activan en campañas orientadas a resultados. Camper, con Camina, no corras, ha construido su reputación combinando tradición artesanal con innovación constante, activando su identidad a través de una mezcla de diseño único, comunicación atrevida y una estrategia omnicanal. Cuando ambas lógicas se separan, compiten por presupuesto. Cuando se integran, se refuerzan.

Sabemos cómo se construyen las marcas. El reto es qué decisiones tomamos cuando el corto plazo presiona en sentido contrario. Y quizá la solución no esté solo en el márketing, sino en cómo decidimos y qué priorizamos dentro de las organizaciones. Porque lo que no se mide, o no se puede defender en el corto plazo, tiende a desaparecer de la conversación.

Si vamos a seguir operando bajo esa presión (porque el contexto lo empuja), el corto plazo es ineludible. Sin embargo, ¿tenemos que seguir gestionándolo por trimestres? Probablemente sí. Pero no de cualquier manera. Hay un principio que no debería negociarse: la coherencia. Es lo que permite que decisiones pensadas para hoy no comprometan el valor de mañana. Porque las marcas seguirán construyéndose en años, aunque insistamos en gestionarlas en trimestres.