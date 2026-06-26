La Gasolina 95 más barata de la provincia se localiza este viernes en Santa Cruz de Tenerife a 1,249 euros el litro

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Adeje, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, tiene el gasoil a 1,317€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,329€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,366€ el litro.

Hoy, viernes 26 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro. La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,267€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio PLENERGY de Adeje en AVENIDA DE AYYO, 16 tiene un precio de 1,317€ el litro.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,366€ el litro.

Tenerife tiene hoy, viernes 26 de junio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,249€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde el litro está a 1,267€.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,455€ el litro.

La estación de REPSOL en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,580€ el litro. Otra opción está en Puntallana, Carretera General km 8, en la estación SHELL PUNTALLANA a 1,589€ el litro.

La Palma tiene hoy, viernes 26 de junio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,449€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Puntagorda, REPSOL, en Carretera LP-114 km 78, donde el litro está a 1,510€.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,657€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,719€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 26 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,569€ el litro. Otra opción sería ir hasta Frontera, a Carretera General Tigaday, donde la estación de DISA FRONTERA ofrece la Gasolina 95 a 1,639€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,739€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,739€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,709€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,709€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,669€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,669€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 26 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,629€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,629€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,366€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,329€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,359€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE PANAMÁ, 9, en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ que tiene la Gasolina 95 a 1,267€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 26 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,267€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,348€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,370€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,478€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en PCAN, a 1,408€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,409€ el litro en Gasóleo A en Calle Lázaro López, 6.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [26/06/2026 8:11:25]