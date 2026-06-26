Los municipios turísticos reconocen a 50 empresas por su compromiso con la sostenibilidad

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) entregó los distintivos de sostenibilidad Soy Canary Green a 50 empresas reconocidas por su compromiso con un modelo turístico responsable, sostenible y conectado con el territorio. El acto se celebró en el marco del I Foro de Líderes Soy Canary Green, celebrado en la Bodega El Lomo, en Tegueste, Tenerife.

Durante el encuentro, la asociación, integrada por catorce municipios turísticos de las Islas, también distinguió la labor de 20 embajadores y embajadoras de distintos sectores que han contribuido a difundir los objetivos del proyecto y a movilizar a otros agentes del territorio.

Asimismo, la AMTC realizó un reconocimiento especial a las nueve organizaciones que han formalizado su adhesión como socios estratégicos de Soy Canary Green: Joyas Sostenibles, Clúster de Enoturismo de Canarias, Canarian Hospitality, Canary Wine, Animal Wise, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación Líneas Romero, Turitop y Loro Parque Fundación, esta última vinculada a Loro Parque, Siam Park y Poema del Mar.

El foro reunió a profesionales del sector turístico para debatir sobre los principales retos de la actividad en las Islas y compartir iniciativas para avanzar hacia un modelo más sostenible. Uno de los ejes centrales de la jornada fue la mesa redonda "Alianzas que transforman destinos: cómo la colaboración impulsa el turismo sostenible en Canarias", moderada por Borja de Mesa, vicepresidente del Clúster de Enoturismo de Canarias.

La jornada estuvo conducida por el gerente de la gestora hotelera Canarian Hospitality y embajador de la Comisión Europea para el Cambio Climático, Borja Suaza. La inauguración contó con la participación del director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto; el director territorial de Telefónica en Canarias, Juan Flores; y la alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno.

Durante la jornada, la responsable de la secretaría técnica de Soy Canary Green, Carmen de Miguel, presentó algunas de las medidas ya implantadas por los municipios de la AMTC para avanzar hacia un nuevo modelo de turismo sostenible.

Entre ellas figuran la instalación de 2.700 luminarias, que permiten alcanzar hasta un 75% de ahorro energético, equivalente a 3.352 viajes en avión entre Madrid y Tenerife; la puesta en marcha de 55 puntos de recarga para vehículos eléctricos; la incorporación de sensores para controlar el aforo de las playas y evitar la masificación; y la creación y difusión de píldoras formativas para sensibilizar a las empresas del sector y facilitar la aplicación de medidas prácticas.

Nueva herramienta Soy Canary Green

El encuentro sirvió también para presentar a empresas y profesionales la nueva aplicación Soy Canary Green, una herramienta concebida para facilitar a los turistas el acceso a recursos de interés y a servicios ofrecidos por empresas comprometidas con la sostenibilidad.

La mesa redonda contó con la participación de la responsable de la Fundación Líneas Romero, Vanesa Fontes; la directora científica de Animal Wise, Sara Torres; la Revenue Operations Manager de Turitop, Silvina González; Borja Suaza, en representación del tejido empresarial turístico; y Borja de Mesa, vicepresidente del Clúster de Enoturismo de Canarias y representante de la D.O.P. Islas Canarias Canary Wine.

Durante el debate, los participantes coincidieron en que la colaboración entre administraciones, empresas, sector científico y sociedad civil resulta esencial para acelerar la transformación del modelo turístico canario e integrar la sostenibilidad como un eje estructural, y no como un elemento accesorio.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas